El desastre de Carlos Sainz en Australia: ''Solo he hecho media vuelta''

El Williams del madrileño sufre un problema eléctrico que le permite tan solo dar una vuelta y caer en picado en la clasificación

La película para los españoles acabó con un cambio de papeles de última hora y un final que nadie veía venir. Mientras que todo parecía indicar que Fernando Alonso se quedaría tirado por la fiabilidad y que Carlos Sainz sufriría para rascar la Q2, la realidad es que los roles se invirtieron. El resultado no hace más que hurgar en la herida de un arranque de Mundial que está siendo un auténtico calvario tanto para el madrileño como para Williams.

La pesadilla de Carlos Sainz

''Hemos tenido un problema con el ERS y no lo hemos podido resolver a tiempo para la qualy. Un fin de semana nefasto en ese sentido, porque no pude hacer vueltas en Libres 2 y he hecho media vuelta hoy'', comenzaba Carlos Sainz.

''Todos los problemas de fiabilidad que parece que no tuvimos en Bahréin han aparecido de repente'', comentaba Carlos Sainz a los micrófonos de DAZN, dejando claro que un mal fin de semana le puede lastrar el inicio de temporada. ''Un problema para Alex en Libres 1, un problema para mi en Libres 2, otro en Libres 3 y no llegas a la qualy, así que un fin de semana muy malo hasta ahora'', resumía sobre los achaques que le han salido al FW48 en el peor de los momentos.

Falta de rodaje

''No he hecho ninguna tanda larga ni ninguna simulación, así que mañana para mi es como volver a empezar otra vez'', comentaba, siendo consciente de que la falta de rodaje ha tenido mucho que ver con el resultado. ''El plan para mañana es utilizar el día como un test. En China tendré mi primera clasificación con este coche, cuando todos los demás ya habrán hecho una, así que ya voy un finde por detrás'', confesó Carlos Sainz siendo perfectamente consciente de su situación.

Y es que siendo sinceros, el panorama para la carrera es desolador. Carlos tendrá que arrancar desde el pit lane, ocupando una teórica 21 posición que huele a farolillo rojo si la FIA decide ponerse estricta con la regla del 107% contra Lance Stroll. Y es que las normas son claras: cualquier piloto que no logre marcar un tiempo dentro de ese porcentaje del crono más rápido de la Q1 puede ser excluido de la carrera. Una regla que busca evitar que coches demasiado lentos o con averías graves rueden en pista pudiendo provocar accidentes peligrosos por diferencia de velocidad.