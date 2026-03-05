Carlos Sainz y los problemas del nuevo reglamento en Australia: "Una primera prueba increíblemente difícil"

La nueva Formula 1 se pone en marcha este fin de semana en Australia y todos los ojos van a estar en los desafíos que presenta el nuevo reglamento, que va a cambiar por completo la forma de operar de los pilotos

La nueva realidad de la Formula 1 arranca de forma oficial este fin de semana en Australia, aunque tras una pretemporada más larga de lo normal ya hemos podido ver que realmente en poco se va a parecer a los últimos años. La nueva reglamentación hace que los coches en nada se parezcan a los que terminaron 2025 en Abu Dhabi allá por diciembre, cambiando todo el orden establecido y sobre todo, la forma de conducir. Lo visto en Bahrein no es ni mucho menos halagüeño sobre el inicio de la competición y escuchando a los pilotos parece que ser optimista es complicado.

Uno de estos pilotos que han confesado que lo que se viene estas carreras iniciales es un poco una incógnita es Carlos Sainz, que ha vivido en su piel los problemas del cambio, pues Williams ni siquiera llegó a la primera semana de pruebas en Barcelona y en Bahrein fue de menos a más. No obstante, sobre lo que van a encontrarse en Albert Park sabe que va a ser una incógnita, en un fin de semana "extremos en todos los sentido" y que va a ser una prueba "extremadamente difícil" para el nuevo reglamento: "Creo que el trabajo en el simulador que hice antes de Melbourne parecía bastante extremo y, por todo lo que estoy viendo hasta ahora en la preparación, parece que va a ser un fin de semana muy diferente".

Las primeras carreras, una prueba

Para el madrileño tanto pilotos como espectadores deben tener la mente abierta, pues se va a parecer muy poco a los últimos años, con lo que ese conlleva y aunque de primeras cueste imaginarlo, al final estas primeras citas del año no dejan de ser pruebas y pueden llevar a cambios si las cosas no salen del todo bien: "Intentar predecir cómo será en televisión incluso antes de que suceda, creo que no vale la pena. Creo que simplemente se trata de, a ver, las reglas que hayamos establecido para este año, pongámoslas en práctica y luego evaluémoslas".

No solo Australia será una suerte de test sobre el nuevo reglamento, si no que las citas iniciales del calendario, en China y Japón, son tan diferentes entre sí y respecto a Albert Park , que van a generar muchas preguntas y respuestas sobre lo que son estas nuevas reglas y lo que pueden generar, además de las posibles mejoras que se puedan llevar a cabo: "China será diferente y Japón también lo será... Hay que ver dos o tres ejemplos y luego, si claramente hay algo que no encaja, algo que está mal, espero que podamos cambiarlo".