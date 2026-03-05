De Fernando Alonso a Carlos Sainz: todos los ganadores del GP de Australia

Los dos españoles presente en la Fórmula 1 han ganado este GP de Australia, que este año es el primero de la temporada

El Gran Premio de Australia es el bautismo de esta temporada y un escenario en el que la incertidumbre se ha apoderado de la competición. Entre el conflicto de Oriente Medio, que ha retrasado el traslado hacia las antípodas y las dudas con la nueva normativa de la FIA, esta primera carrera es una de las más esperadas de los últimos años.

Desde su debut en 1996, las calles de Albert Park se han forjado leyendas. En nuestro país tenemos dos representantes que, además, se han llevado la carrera en Australia, aunque este año lo tengan más complicado. Por un lado, Fernando Alonso busca estirar su leyenda y por otro, el madrileño quiere demostrar que el 'efecto Sainz' existe y que funciona en Williams.

Cómo es Albert Park

El trazado de Albert Park es un desafío único, ya que es un circuito semiurbano que engaña. A diferencia de los muros asfixiantes de Mónaco, aquí las calles se ensanchan y permiten velocidades de vértigo, exigiendo una precisión quirúrgica a los pilotos que encima contarán con monoplazas completamente renovados. Desde su llegada al calendario, Melbourne siempre ha sido sinónimo de espectáculo y los domingos de madrugón que siempre merece la pena. Y más ahora que los corredores tendrán cinco zonas donde se podrá usar el 'modo recta' que tanto ha dado de hablar.

Para los españoles la cosa no parece nada fácil, con un Fernando Alonso que depende de un AMR26 que no tira, mientras que Aston Martin piensa en el abandono después de una pretemporada prácticamente desastrosa. Por otro, Carlos Sainz tampoco llega cohetes, pero si bastante mejor que el asturiano. A pesar de que Williams no pudo llegar a los test de Barcelona, si que lo hizo al de Bahréin, con un monoplaza que más o menos cumplió las expectativas.

Todos los pilotos que han ganado el GP de Australia

A lo largo de los años, Albert Park ha coronado a muchos pilotos. A continuación, repasaremos la lista de todos los ganadores que han conseguido conquistar el trazado de Melbourne y escribir su nombre en la historia de la Fórmula 1, ordenados desde el primer año que empezó a operar: