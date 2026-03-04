Cómo ver en TV la Fórmula 1 2026 en España: precios, opciones y plataformas

La temporada de Fórmula 1 está a punto de arrancar y aquí puedes ver todos los detalles de dónde verla en España

La Fórmula 1 se asoma a un abismo de cambio en 2026, un año diseñado para marcar un antes y un después definitivo en la categoría reina. No hablamos solo de una metamorfosis técnica en los monoplazas, nos enfrentamos al calendario más feroz y exigente de la historia. Con 24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint, el mundial se convierte en una auténtica maratón de resistencia que no dará tregua.

Esta odisea de velocidad se hará alrededor del planeta, fusionando la mística de los trazados históricos con los nuevos circuitos urbanos como el Madring. También será la primera vez que haya dos GP en España, el de Barcelona y el de Madrid, por lo que la F1 está más presente que nunca en nuestro país. Descubre dónde verla y cuáles son las tarifas para no perderte nada.

Dónde ver la temporada 2026 de F1 en España

Para seguir el pulso de la competición en nuestro país, la opción principales DAZN. La plataforma posee los derechos televisivos de la F1 en España y será la encargada de retransmitir absolutamente todo lo que ocurra en esta histórica temporada 2026. Esto incluye el despliegue total en pista: desde las sesiones de entrenamientos libres hasta la adrenalina de la clasificación y, por supuesto, la carrera.

Como alternativa para los abonados a la televisión por cable, el canal DAZN F1 en Movistar también permitirá seguir toda la competición tanto en directo como a la carta. Es importante tener en cuenta que esta son las dos únicas alternativas en España, ya que la plataforma oficial F1 TV sigue sin estar disponible. Por supuesto, también puedes seguir toda la acción en directo en ESTADIO Deportivo, donde realizaremos una cobertura completa de la competición.

Las tarifas para ver la Fórmula 1

Para disfrutar de la temporada 2026 de Fórmula 1 en España, la estructura de tarifas de DAZN presenta varias opciones dependiendo de la flexibilidad y el contenido deseado. El Plan Motor, que incluye la Fórmula 1 y Moto GP, tiene un coste estándar de 19,99 euros al mes sin permanencia bajo la modalidad de pago fraccionado un pago único de 219,99 euros al año.

No obstante, existe una promoción activa para quienes se suscriban antes del 29 de marzo: el paquete motor está disponible desde 14,99 al mes durante el primer año. Por otro lado, el Plan Total que suma competiciones como La Liga, NBA y NFL, se sitúa en 31,99 euros mensuales (pago anual faccionado) o 351,99 euros al año.