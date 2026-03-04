Todos los circuitos de Fórmula 1 2026: de Australia a Abu Dhabi

MadRing, el nuevo circuito urbano de Madrid, es la gran novedad en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 de 2026, que arranca en el mítico circuito de Albert Park de Melbourne, consta de 24 carreras, empieza este con el Gran Premio de Australia y finaliza el primer fin de semana de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

La gran novedad de esta temporada está en España, que contará con dos grandes premios, ya que al habitual que se celebra en Montmeló se une el nuevo circuito urbano de Madrid, con se conoce con el nombre de MadRing, y que a partir de ahora será el escenario del Gran Premio de España. Montmeló, por su parte, se alternará a partir de la próxima temporada con el circuito belga de Spa-Francorchamps cada año acogerá uno el gran premio. El circuito de Barcelona acogerá los años pares (2028, 2030 y 2032) hasta 2032.

Tras Australia, la F1 pasará por varios circuitos asiáticos ante de tener su primer contacto con Norteamérica (Miami y Canadá) y dar el salto a Europa, que es cuando suelen llegar los cambios más drásticos en los equipos y que este 2026 llega directamente con el Gran Premio de Montecarlo. Allí se corre en primavera y verano, incluso tras el parón. Cierra la temporada europea en Madrid antes de regresar a Asia y a América. El final: en Qatar y Abu Dhabi.

La otra gran novedad de la temporada está en el camio de reglamento, que ha trastocado todo en la parrilla y que ha sido muy criticado por algunos de los pilotos. Ahora se le da más relevancia a la parte eléctrica -del 35% al 50%-, lo que provoca un nuevo estilo de conducción. No hay DRS, toma fuerza la aerodinámica activa y hay menor carga aerodinámica, en la búsqueda de la F1 porque haya mayor lucha en la pista.

Calendario F1 2026 - Circuitos y Sedes

Australia: Melbourne - Albert Park

China: Shanghai - Circuito Internacional

Japón: Suzuka - Circuito de Suzuka

Baréin: Sakhir - Circuito Internacional

Arabia Saudí: Yeda - Jeddah Corniche Circuit

Miami: Miami - Autódromo Internacional

Canadá: Montreal - Circuit Gilles Villeneuve

Mónaco: Montecarlo - Circuit de Mónaco

España (Cataluña): Barcelona - Circuit de Barcelona-Catalunya

Austria: Spielberg - Red Bull Ring

Gran Bretaña: Silverstone - Circuito de Silverstone

Bélgica: Spa-Francorchamps

Hungría: Budapest - Hungaroring

Países Bajos: Zandvoort - Circuit Zandvoort

Italia: Monza - Autodromo Nazionale

España (Madrid): Madrid - Nuevo circuito urbano MadRing

Azerbaiyán: Bakú - Baku City Circuit

Singapur: Singapur - Marina Bay

Estados Unidos: Austin - Circuit of the Americas

México: Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez

Brasil: São Paulo - Interlagos

Las Vegas: Las Vegas - Circuito urbano

Qatar: Lusail - Circuito Internacional

Abu Dhabi: Yas Marina