Todos los circuitos de Fórmula 1 2026: de Australia a Abu Dhabi
MadRing, el nuevo circuito urbano de Madrid, es la gran novedad en la temporada 2026 de la Fórmula 1
El Mundial de Fórmula 1 de 2026, que arranca en el mítico circuito de Albert Park de Melbourne, consta de 24 carreras, empieza este con el Gran Premio de Australia y finaliza el primer fin de semana de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.
La gran novedad de esta temporada está en España, que contará con dos grandes premios, ya que al habitual que se celebra en Montmeló se une el nuevo circuito urbano de Madrid, con se conoce con el nombre de MadRing, y que a partir de ahora será el escenario del Gran Premio de España. Montmeló, por su parte, se alternará a partir de la próxima temporada con el circuito belga de Spa-Francorchamps cada año acogerá uno el gran premio. El circuito de Barcelona acogerá los años pares (2028, 2030 y 2032) hasta 2032.
Tras Australia, la F1 pasará por varios circuitos asiáticos ante de tener su primer contacto con Norteamérica (Miami y Canadá) y dar el salto a Europa, que es cuando suelen llegar los cambios más drásticos en los equipos y que este 2026 llega directamente con el Gran Premio de Montecarlo. Allí se corre en primavera y verano, incluso tras el parón. Cierra la temporada europea en Madrid antes de regresar a Asia y a América. El final: en Qatar y Abu Dhabi.
La otra gran novedad de la temporada está en el camio de reglamento, que ha trastocado todo en la parrilla y que ha sido muy criticado por algunos de los pilotos. Ahora se le da más relevancia a la parte eléctrica -del 35% al 50%-, lo que provoca un nuevo estilo de conducción. No hay DRS, toma fuerza la aerodinámica activa y hay menor carga aerodinámica, en la búsqueda de la F1 porque haya mayor lucha en la pista.
Calendario F1 2026 - Circuitos y Sedes
Australia: Melbourne - Albert Park
China: Shanghai - Circuito Internacional
Japón: Suzuka - Circuito de Suzuka
Baréin: Sakhir - Circuito Internacional
Arabia Saudí: Yeda - Jeddah Corniche Circuit
Miami: Miami - Autódromo Internacional
Canadá: Montreal - Circuit Gilles Villeneuve
Mónaco: Montecarlo - Circuit de Mónaco
España (Cataluña): Barcelona - Circuit de Barcelona-Catalunya
Austria: Spielberg - Red Bull Ring
Gran Bretaña: Silverstone - Circuito de Silverstone
Bélgica: Spa-Francorchamps
Hungría: Budapest - Hungaroring
Países Bajos: Zandvoort - Circuit Zandvoort
Italia: Monza - Autodromo Nazionale
España (Madrid): Madrid - Nuevo circuito urbano MadRing
Azerbaiyán: Bakú - Baku City Circuit
Singapur: Singapur - Marina Bay
Estados Unidos: Austin - Circuit of the Americas
México: Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez
Brasil: São Paulo - Interlagos
Las Vegas: Las Vegas - Circuito urbano
Qatar: Lusail - Circuito Internacional
Abu Dhabi: Yas Marina