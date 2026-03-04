30 aniversario

Calendario completo de Fórmula 1 2026 | Todas las fechas de carreras y grandes premios de F1

El mundial de F1 comienza esta semana en Australia y hasta el próximo 6 de diciembre en Abu Dhabi va a llevar toda la emoción del Gran Circo a lo largo y ancho del planeta

Francisco SalasFrancisco Salas 5 min lecturaSin comentarios

La Formula 1 comienza esta semana en Australia, donde se da inicio a una de las temporadas más abiertas que se recuerdan en el pasado reciente del Gran Circo. La nueva normativa hace que ahora mismo sea una total incógnita lo que nos vamos a encontrar. Pero a la vez que eso genera muchas dudas e incertidumbre de inicio, hace que de cara a todo el calendario podamos ver equipos que de la nada mejoran, mientras que otros se caen, lo que aumenta y muchos las expectativas de un año en el que cada una de las 24 carreras, desde la de este domingo en Albert Park hasta la que cerrará la contienda el mes de diciembre en Abu Dhabi, va a ser clave.

24 fines de semana de gran premio, 6 de ellos con carrera al sprint, en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, País Bajos y Singapur, para completar un total de 30 carreras que harán las delicias de la afición y una nueva adición que va a ser histórica para España, MadRing. El segundo GP que se correrá este 2026 en territorio patrio y que devolverá el Gran Circo a la capital muchos años después. Un circuito urbano en Ifema que aún está en proceso de construcción y que del 11 al 13 de septiembre trasladará toda la emoción a Madrid, mientras que del 12 al 14 de junio estará un año más Montmeló.

Ahora mismo, a 4 de marzo, hay un problema evaluándose, pues por culpa del conflicto de Oriente Medio hay dos carreras en entredicho, el GP de Bahrein del 10 al 12 de abril y el de Arabia Saudí, del 17 al 19 de abril. En caso de que la tensión no disminuya en el próximo mes, tendrán que buscar una solución, que pasa por correr en algún trazado alternativo, entre los que se barajan Portimao, Imola o Turquía.

Calendario completo de la Formula 1 en 2026

6–8 de marzo – Gran Premio de Australia Circuito Albert Park, Melbourne

13–15 de marzo – Gran Premio de China Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái

27–29 de marzo – Gran Premio de Japón Circuito de Suzuka, Suzuka

10–12 de abril – Gran Premio de Baréin Circuito Internacional de Baréin, Sakhir

17–19 de abril – Gran Premio de Arabia Saudí Circuito urbano de Yeda, Yeda

1–3 de mayo – Gran Premio de Miami (Estados Unidos) Autódromo Internacional de Miami, Miami

22–24 de mayo – Gran Premio de Canadá Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

5–7 de junio – Gran Premio de Mónaco Circuito urbano de Montecarlo, Mónaco

12–14 de junio – Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

26–28 de junio – Gran Premio de Austria Red Bull Ring, Spielberg

3–5 de julio – Gran Premio de Gran Bretaña Circuito de Silverstone, Silverstone

17–19 de julio – Gran Premio de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

24–26 de julio – Gran Premio de Hungría Hungaroring, Mogyoród

21–23 de agosto – Gran Premio de los Países Bajos Circuito de Zandvoort, Zandvoort

4–6 de septiembre – Gran Premio de Italia Autodromo Nazionale di Monza, Monza

11–13 de septiembre – Gran Premio de España Madring, Madrid

24–26 de septiembre – Gran Premio de Azerbaiyán Circuito urbano de Bakú, Bakú

9–11 de octubre – Gran Premio de Singapur Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

23–25 de octubre – Gran Premio de Estados Unidos Circuit of the Americas, Austin

30 de octubre – 1 de noviembre – Gran Premio de Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

6–8 de noviembre – Gran Premio de São Paulo (Brasil) Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

19–21 de noviembre – Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

27–29 de noviembre – Gran Premio de Catar Circuito Internacional de Losail, Losail

4–6 de diciembre – Gran Premio de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi

