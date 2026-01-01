Llega la nueva normativa de la F1 2026: quién se adaptará mejor y quién sufrirá más con la era verde

Brindamos por la llegada del nuevo año y la F1 arranca una nueva época marcada por coches más ligeros, motores eléctricos al 50% y combustibles sostenibles. Los equipos se enfrentan ahora a adaptarse rápidos o a verse condenados a quedarse atrás en la parrilla

La Fórmula 1 estrena un 2026 lleno de cambios para todos, tanto para equipos como para los pilotos. Año nuevo, temporada nueva y normativa nueva, que ilusiona de especial manera como Williams o Aston Martin: el equipo de Carlos Sainz cuenta con motor Mercedes -dominante cuando hay un cambio de unidad de potencia- y el de Fernando Alonso cuenta con las manos mágicas de Adrian Newey, el ingeniero más exitoso de al historia. Otros como Ferrari hacen pensar que el fichaje de Lewis Hamilton no ha sido fruto de la casualidad, si no el encargado de llevar a un nuevo diseño a la gloria. Hay otros interrogantes, como Red Bull -fabricará por primera vez su motor- o Audi, que ha absorbido a Sauber.

El DRS desaparece

Eso del flap en el alerón trasero para adelantar ya es cosa del pasado, sin comprometer la velocidad en las rectas. Una aerodinámica activa y un botón de potencia eléctrica coronan los cambios, con dos grandes modos: El Z (High Downforce), estándar para las curvas con los alerones en posición normal y el modo X (Low Drag), para activarlos en las rectas donde los flaps se aplanan para reducir la resistencia al aire. Eso sí, no servirá para adelantar, sino para que los coches sean eficientes con los nuevos motores.

En este aspecto, los que más podrían sufrir serían Red Bull-Ford o Audi, ya que si no logran adaptar la eficiencia eléctrica, sufrirán muchísimo mientras que Mercedes o Ferrari podrían adaptar y gestionar mejor sus megajulios. Aston Martin podría brillar aquí con Honda, ya que su tecnología de recuperación de energía es la referencia.

Coches más pequeños

La FIA ha decidido que la eficiencia pasa por reducir el tamaño de los monoplazas con la entrada de la nueva normativa. Ahora los coches serán 20 centímetros más cortos, 10 más estrechos y 30 kilos más ligeros, apostando por el espectáculo. Un cambio que beneficia a los pilotos más técnicos y precisos, como Fernando Alonso o Max Verstappen ya que un coche ligero reacciona más rápido y perdona menos errores en frenada.

Cómo serán las unidades de potencia

El motor eléctrico dejará en este año que entra de ser un apoyo para convertirse en un 50% de la potencia total, eliminando el MGU-H -recuperaba energía del calor del tubo- y la responsabilidad ahora recae en MGU-K, que lo hace de las frenadas. Aquí podrían tener ventaja los equipos oficiales, como Audi o Ferrari, que al fabricar su propio motor pueden diseñar el chasis alrededor de la batería y los sistemas eléctricos. También los equipos que funcionan con Mercedes: McLaren, Williams y Alpine, que no ha estado exenta de polémica.

El combustible será además totalmente sostenible, en consonancia con el cuidado del medioambiente. Nicholas Tombazis, director de monoplazas de la Federación Internacional de Automovilismo, declaró que es con ''el objetivo de tener una huella de carbono cero en 2030''.