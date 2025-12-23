Mercedes hace caso omiso a los rumores sobre sus motores

Tras los rumores sobre el caos que ha generado la filtración del vacío legal encontrado por Mercedes y Red Bull en los motores de 2026, Toto Wolff ha salido al paso de las acusaciones

El mundial de Fórmula 1 aún no está ni siquiera próximo a comenzar, pues no será hasta bien entrado el mes de marzo cuando arranque de nuevo toda la acción en el Gran Circo en Australia. No obstante, incluso habrá que esperar finales de enero para que se pongan oficialmente en marcha los motores en los tests de pretemporada, pero aún así, eso no ha evitado que la actualidad se bañe de noticias, precisamente por ellos, los motores. La nueva normativa a cambiarlo todo y no solo a nivel aerodinámico y técnico, si no que lo propulsores van a tener también poco que ver.

En estos días el problema que se ha conocido es que Mercedes y Red Bull han encontrado la forma de tener una relación de compresión más alta de la permitida, gracias a un vacío legal, lo que ha perturbado y mucho al resto de fabricantes, obligando a la FIA a reunirse de emergencia en busca de una solución, ya que hasta 12 coches de la parrilla se benefician de esto y si no se corrige, la ventaja competitiva con la que se planten en Albert Park puede ser mayúscula, aunque no va a ser fácil que Ferrari, Honda y Audi, cedan.

No quieren saber nada de rumores

No obstante, mientras las opiniones de una y otra parte vuelan, quien se ha pronunciado es Toto Wolff, haciendo caso omiso a todo y recordando que no se puede confiar en todo lo que salga de los mentideros del ‘paddock’. ”No se puede dar nada por sentado, incluso si la unidad de potencia Mercedes fuera la más potente. Además, estos rumores siempre son peligrosos porque alguien, en algún lugar de otro equipo, fabricante de unidades de potencia o proveedor de combustible, pensará: 'Bueno, nos gusta que se les posicione como favoritos, pero ya iremos nosotros.Por eso no nos dejamos llevar por los chismes que se comentan en la peluquería”.

Aunque eso sí, el mandamás de los plateados no niega que realmente pueden estar un paso por delante, al menos en el primer tramo del curso, lo que les beneficiaría a ellos, al igual que a sus equipos cliente: McLaren, Williams y Alpine. Y eso hace que no se pueda poner como favoritos, incluso aunque efectivamente hayan dado en la tecla: “McLaren ha sido el mejor equipo este año con una unidad de potencia Mercedes, así que si la unidad de potencia fuera superior, algo que nunca nos sentimos con derecho a decir, entonces habría que vencer a Williams, McLaren y Alpine".