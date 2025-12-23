El CEO de Red Bull, sobre el despido de Horner: ''Había llegado el momento de pasar página''

Tras más de dos décadas de éxitos, la escudería austriaca cortó de raíz una de las etapas más simbólicas de la Fórmula 1. Oliver Mintzlaff ha hablado sobre este punto y aparte en la escudería con la que Verstappen ha sido cuatro veces campeón del mundial de pilotos

Todos los inicios tienen un final y el de Christian Horner en Red Bull fue inevitable. O al menos eso es lo que cuenta Oliver Mintzlaff, el CEO of Corporate Projects and New Investments de la escudería, que cuenta a The Telegraaf que había que poner fin al principio de temporada tan decepcionante que vivieron. Un corte seco que llegó antes del parón veraniego, marcando un punto de inflexión en la estructura de Milton Keynes.

Echar a Christian Horner no fue nada fácil

''No soy un supuesto hire-and-fire manager, alguien que despide a personas sin más'', comentaba Mintlaff que quiso dejar claro ante todo que ''Christian tiene un historial impresionante con el equipo y ha logrado muchísimos éxitos''. También quiso poner en valor la importancia que ha tenido para la compañía: ''Todo el mundo aquí en la empresa, yo incluido, le valora por lo que ha hecho. Pero esto también forma parte de una organización profesional. No puedes seguir apoyándote en la historia y sentíamos que había llegado el momento de pasar página y comenzar un nuevo capítulo''.

Encrucijada también con Helmut Marko

Una decisión que el CEO indica que ''no fue fácil'' y que no se tomó a la ligera, si no que fue algo que se reflexionó antes de sacar el brazo ejecutor. Además dice que ''no está de acuerdo'' con las declaraciones que dio Helmut Marko, exasesor de Red Bull. En ellas dijo que los últimos años con Horner ''no fueron agradables'' y que hubo ''juegos sucios''. El austriaco recientemente anunció que dejaba su puesto de trabajo tras 25 años al pie del cañón.

''Quizá Marko también haya cambiado con los años'', se defiende Mintzlaff, ''creo que es bastante normal que no todo sea igual que hace cinco años''. Sobre la relación del que fuese director de la escudería se defendió: ''Christian y Helmut trabajaron juntos de forma magnífica durante muchos años, desde el inicio en 2005. Estamos hablando de más de veinte años. Dame algunos ejemplos de otras grandes organizaciones deportivas en las que el equipo directivo se mantenga exactamente igual durante tanto tiempo''.

Renovarse o morir

La conclusión, según cuenta Mintzlaff, es clara: ''Así que puedes verlo de manera muy negativa, que ahora ambos se hayan marchado. pero yo diría precisamente que es algo único que hayan estado aquí juntos durante tanto tiempo y que hayan logrado tanto. A veces simplemente necesitas una renovación para agitar las cosas''. Tal y como cuenta, el cambio ha sido un salto cualitativo, ya que Laurent Mekies ha puesto el dardo en la diana debido a que era un ''secreto a voces'' que ''estaban pasando demasiadas cosas dentro y alrededor del equipo''. Aunque no hay que olvidar: ''Aún sin tener el mejor coche, Max estuvo a punto de ser campeón y ganó la mayoría de las carreras ese año''.