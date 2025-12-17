Horner perfila su regreso a la Fórmula 1 de la mano de Alpine

Tras su marcha forzada de Red Bull, el británico podría estar negociando para volver a la parrilla como director de equipo

En julio de este año, el mundo de la Fórmula 1 se veía sacudido ante el despido de Christian Hornes, jefe de equipo y CEO de Red Bull Racing. Una salida que marcó el fin de una era tras 20 años al frente de la escudería, desde su creación en el 2025. Un despido que se produjo por un cúmulo de motivos, pasando por una crisis deportivas, tensiones internas con la familia Verstappen y pérdida de figuras claves como Adrian Newey, todo esto macerado por el desgaste generado por escándalos anteriores sobre su conducta personal. Fue reemplazado por Laurent Mekies, que dejó su cargo en Racing Bulls.

Horner podría volver a la F1

Tras meses de rumores de una posible llegada a Aston Martin, parece que 'la vuelta a casa' de Christian Horner podría estar más cerca. Al parecer, habría iniciado conversaciones para ponerse en cabeza de un equipo el próximo año, ya sea como director de equipo o quizá apostar por un rol superior dentro de alguna de las escuderías de la Formula 1.

Aunque han sido varios los equipos que se han vinculado con el fichaje de Horner, hay uno que se ha puesto en la cabeza de la carrera: Alpine. Según De Telegraaf, Horner estaría más cerca que nunca del equipo francés, pudiéndose unir a ellos en primavera de 2026, coincidiendo con el fin de su garden leave. Esta cláusula contractual es utilizada para los empleados de alto nivel, para evitar la trasferencia de información confidencial a un equipo rival.

Alpine quiere al ex de Red Bull

Eso sí, el papel que tendría dentro de la escudería aún es todo un misterio, aunque los rumores apuntan al objetivo de convertirse en co-accionista y director del equipo de Fórmula 1, como Toto Wolff en Mercedes. Desde el año 2023, las acciones de Alpine están en manos de Otro Capital, firma de inversión privada estadounidense con nombres como Ryan Reynolds, Anthony Joshua o Rory McIlroy como posibles inversores. Aunque al parecer, la empresa estaría interesada en vender las acciones, donde entraría Horner y un grupo de inversores como interesados.

Que el ex de Red Bull llegue a Alpine podría ser todo un alivio para la escudería, que está viviendo una de sus peores temporadas quedando a la cola de la tabla del campeonato de constructores. Por parte de Christian Horner, ni confirma ni desmiente que haya hablado con la escudería francesa, decidiendo no hacer ningún comentario.