Alineaciones Alavés - Sevilla: Alineación posible de Coudet y Almeyda en el partido de hoy de dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El único partido de la ronda de dieciseisavos de la Copa entre equipos de Primera se vivirá en Mendizorroza, aunque con muchas rotaciones en ambos equipos

Alavés y Sevilla protagonizan en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey el único enfrentamiento directo entre equipos de Primera división de esta fase, por lo que se presupone uno de los duelos más igualados de la joranda copera. Eso sí, el conjunto babazorro contará con el factor campo a su favor ya que jugará como local en la fría Vitoria este jueves por la noche.

Aunque como es lógico ambos equipos quieren pasar a octavos de final, tanto Coudet como Almeyda harán rotaciones para repartir los minutos y la carga física. En el caso del Alavés, el técnico blanquiazul tan solo cuenta a priori con la baja de Facundo Garcés, sancionado por la FIFA, además de Maras, que no cuenta para el Coudet.

Coudet puede poner un once totalmente diferente

De esta forma, el Alavés podría hacer algunos cambios como por ejemplo en la portería, donde Sivera dejaría su sitió a Raúl Fernández. Es probable que Coudet también rote en su línea defensiva, introduciendo a Youssef y Egoitz en los laterales, con Benavidez y Diarra en el eje de la zaga. El doble pivote, que normalmente es para Antonio Blanco e Ibáñez, estaría compuesto en Copa por Guevara y Guridi, con Carlos Vicente y Aleñá en las bandas.

Para dar descanso, al menos de inicio, a dos jugadores importantes como Denis Suárez y Boyé, Coudet podría apostar por Toni Martínez y Mariano como dupla atacante.

Mucha presencia canterana en el Sevilla

Más contratiempos tiene Almeyda en el banquillo de Nervión, donde la enfermería sigue llena con hombres como Januzaj, Marcao, Suazo, Kike Salas, Nyland, Vargas, Nianzou o Azpilicueta, además de los internacionales Akor Adams y Ejuke, concentrados con Nigeria para jugar la Copa África.

De esta forma, el 'Pelado' no podrá hacer tantas rotaciones como le gustaría si es que quiere mantener un once competitivo en la Copa. Ante la baja de Nyland, todo hace indicar que será el momento de volver a ver al canterano Alberto Flores bajo palos. Podría además el técnico argentino volver a la defensa de cuatro hombres, con Ramón Martínez y Castrín como titulares en el eje, con Juanlu en el lateral derecho y Oso en el izquierdo.

Mendy o Agoumé repetirían en el doble pivote, posiblemente el cedido por el Trabzonspor, para jugar junto con Manu Bueno. Podría ser también una oportunidad para ver a Joan Jordán de inicio, en una posición algo más adelantada por detrás de Isaac Romero, que regresa después de sus dos partidos de sanción. Las bandas sería para Peque, que tampoco estuvo ante el Oviedo por sanción, y Alfon, que se quedó sin jugar el domingo.

Posibles onces del Alavés - Sevilla

Alavés: Raúl Fernández, Egoitz, Benavidez, Diarra, Youssef, Guridi, Guevara, Carlos Vicente, Aleñá, Toni Martínez, Mariano.

Sevilla FC: Alberto Flores, Juanlu, Ramón Martínez, Castrín, Oso, Mendy, Manu Bueno, Peque, Jordán, Alfon, Isaac Romero.