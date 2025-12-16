La enfermería del Sevilla para la final ante el Alavés: Nyland y el nuevo debate de la portería; Rubén Vargas, Kike Salas...

Matías Almeyda esperará hasta última hora para ver si recupera a alguno de sus muchos jugadores lesionados para visitar este miércoles al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en una eliminatoria a partido único de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Sevilla FC ha realizado en la mañana de este martes el único entrenamiento completo del que ha podido disponer Matías Almeyda para preparar la visita de este miércoles a Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés en la única eliminatoria entre dos Primeras que se dará en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Este pasado lunes, el equipo blanquirrojo se ejercitó en una suave sesión de recuperación para los que más minutos jugaron en la goleada dominical ante el Real Oviedo y en la que el argentino pudo apagar la preocupación sobre el estado físico de Djibril Sow y Batista Mendy, que acabaron con problemas el último duelo liguero, aunque perdió ya a los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke -se van a la Copa de África- y está pendiente de muchísimos futbolistas entre algodones.

A pesar de que participaron en las dos últimas sesiones previas a recibir al Oviedo, finalmente no pudieron entrar en la lista de convocados Kike Salas, Marcao Teixeira, Gabriel Suazo ni Adnan Januzaj; como tampoco los lesionados César Azpilicueta, Rubén Vargas, Orjan Nyland y Tanguy Nianzou. Estos cuatro estaban ya descartados hasta 2026; pero Almeyda ha sido preguntado por el resto de tocados en la rueda de prensa previa al viaje a Vitoria, expedición a la que regresan seguro los dos que vienen de cumplir sanción: Isaac Romero y Gerard Fernández 'Peque'.

Almeyda explica el estado de la enfermería del Sevilla FC para las citas ante Alavés y Real Madrid

Vargas se ha dejado ver pisando césped este martes, pero aún no está recuperado. "Rubén ya está mucho mejor. Los plazos en este tipo de lesiones lo va marcando el cuerpo del jugador, la parte de kinesiología, el doctor, y bueno, uno como entrenador lo quiere tener siempre rápido, pero tampoco apurarlos. No sirve de nada que regresen si luego vuelven a sufrir otro tipo de lesión, así que veremos el progreso de Rubén en estos días".

Además, la lesión de Orjan Nyland le obliga a cambiar de planes en la Copa del Rey, donde estaba jugando el noruego. Las opciones son repetir con Odysseas Vlachodimos o dar una oportunidad a Alberto Flores -Álvaro Fernández no cuenta en absoluto-. "Sí, es una pena lo de Nyland; pero bueno, veremos y definiremos hoy quién será el portero". "Con respecto a lo de Kike Salas, sigue con dolor en el pubis. Trataremos de tenerle lo más rápido posible; pero los tiempos los también manejan ellos, que son los que sienten", añadió sobre el central canterano, que tampoco llega.

El estado anímico del vestuario del Sevilla FC y la eliminatoria de Copa ante el Alavés

"Yo veo un equipo que está interpretando la situación, a un equipo que tiene unión en su vestuario y a un equipo en el que quien no juega pero ve que su compañero triunfa está contento. Eso habla de un compromiso global, que es lo que va a llevar a este equipo a ir saliendo de estos tiempos que no han sido como la costumbre marcaba en la historia del club", ha explicado Almeyda, quien ni siquiera se para a pensar si la Copa del Rey puede ser el gran objetivo de esta 25/26.

"Yo voy mirando el día a día y, como todo, la cuenta se hace al final. No programo algo para dentro de dos meses, porque es fútbol. Hoy mi mente está puesta en el partido de mañana, que es una final, y después vendrá lo que vendrá". "Hemos hablado mucho de esta competición, pero en este caso es un giro más de tuerca porque estamos hablando ya de un partido entre dos equipos de Primera división. Es distinto a lo anterior". "Nos centramos en recuperar a algunos jugadores y lo afrontaremos con responsabilidad, con ganas y bueno poniendo todo en la cancha", ha agregado sobre el duelo con el Deportivo Alavés.

El efecto balsámico de la goleada al Oviedo para el partido en Mendizorroza

"La importancia son los tres puntos. También la manera. Da confianza para el grupo, para los jugadores. Ayuda a saber que ése es el camino. Era importante darle un triunfo a nuestro público también, en nuestro estadio. Desde hace años (desde 2019) no se ganaba un partido con esa amplitud y con esa tranquilidad", ha opinado Almeyda sobre el 4-0 del pasado domingo.

"Todavía no se terminó la primera rueda de LaLiga. Nosotros vamos partido a partido y ahora estamos compitiendo en la Copa, donde el año pasado el equipo cayó eliminado por un equipo de Segunda división (el Almería le goleó en octavos de final). Intentaremos pasar. Esta vez el turno es con un equipo de Primera, un equipo con un gran entrenador (su compatriota Chacho Coudet), con buenos jugadores, con un buen sistema... Será duro, será una final".