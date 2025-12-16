Monchi responde a las críticas por su gestión en el Sevilla: "¿Debo pedir perdón? Yo no culpé a Óscar Arias ni a Caparrós"

El que fuera director deportivo nervionense en dos etapas contesta a los que le consideran culpable de la actual crisis del Sevilla FC: desvela detalles de un traspaso millonario al que se opusieron tanto Del Nido Carrasco como Castro, recuerda que se fue ganando la Europa League, que dejó al equipo clasificado para la Champions...

Es evidente que la de Monchi siempre será una de las voces más autorizadas para hablar de la situación del Sevilla FC. La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada este pasado lunes no dio demasiadas pistas sobre el proceso de venta que eclipsó por completo las cuentas aprobadas a pesar de presentar pérdidas millonarias, aunque sirvió para mostrar que la candidatura de Antonio Lappí está prácticamente descartada y que la llegada del capital extranjero es inminente. "No tengo miedo", decía unas horas antes del cónclave el isleño, hablando maravillas de sus experiencias con gestores extranjeros en Roma y Aston Villa. Además, el que fuera director deportivo nervionense en dos etapas defendió su gestión y respondió a las críticas que le señalan entre los culpables de la actual crisis deportiva, económica y social.

Monchi defiende su gestión en la segunda etapa en el Sevilla FC

En su charla radiofónica, Monchi también fue preguntado por las críticas que recibió su 'herencia envenenada' con jugadores que tenían sueldos altísimos y costó mucho buscarles destino (múltiples rescisiones de contrato), así como con fichajes fallidos con Tanguy Nianzou como epicentro del error. En ese sentido, comenzó advirtiendo que hay mucha información intermedia que la gente no maneja. Por ejemplo, desveló que llegó a tener "un acuerdo cerrado con el Newcastle para traspasar a Diego Carlos en unas condiciones que eran para vender, sí o sí. Diego quería hacerlo, pero Del Nido Carrasco y Castro dijeron que no". De hecho, recordó que decidió dimitir porque no podía controlar ciertas cosas del funcionamiento del club -lo explicó en su despedida con botellas de agua-.

"Mi último partido con el Sevilla es la final de la Europa League. Luego juega la final de la Supercopa de Europa y el siguiente partido en Europa es en la Champions. ¿Tengo que pedir perdón? Cuando llegué a la Roma y al Aston Villa no hablé de los jugadores que me habían dejado. Me puse a trabajar y no critiqué a nadie. Soy responsable de lo que soy responsable. ¿De qué he sido responsable? Me considero culpable, junto a mi equipo de trabajo, de haber quedado cuartos y de haber ganado un título. ¿Tengo que pedir perdón? He hecho en cada momento lo que tenía que hacer por mi club", recalcaba con cierto malestar intrínseco.

"En la Roma tuve que vender todo lo que tenía que vender. No le eché la culpa a nadie y acabamos terceros. Vuelvo al Sevilla y me encuentro con los mismos problemas de cuando llegué a la Roma. Me puse a trabajar y no le eché la culpa a Óscar Arias y Caparrós. No juzgo a nadie, estoy tranquilo en San Fernando. Hago únicamente un examen objetivo. Me pongo a trabajar, tampoco soy infalible. Me fui y el Sevilla estaba en una circunstancia. A lo mejor había jugadores que no valen para el futuro. Manu Fajardo, por ejemplo, llegó al Betis y buscó soluciones. No criticó a Cordón y Planes. Al Aston Villa llego, busco soluciones y nos metemos en Champions", concluyó Monchi sobre su grado de culpa en la actual crisis del club nervionense.