Iñigo Pérez responde a Pellegrini antes del Rayo - Betis por las dimensiones de Vallecas: "Tiene razón, pero es una absurdez quejarse"

El técnico del Rayo Vallecano reprochó a su homólogo bético que haya insistido en las complicaciones de jugar en Vallecas por las medidas del campo a pesar de reconocerle que tiene razón

El técnico del Rayo, Iñigo Pérez, atendió a los medios de comunicación en vísperas de la visita del Betis a Vallecas y respondió a las declaraciones de Manuel Pellegrini sobre las medidas del terreno de juego vallecano.

De ese modo, en la rueda de prensa de ayer, el técnico verdiblanco señaló que las dimensiones del césped condicionan a forma de plantear los partidos en el barrio madrileño.

La queja de Pellegrini sobre el estadio de Vallecas

"Va a ser un rival díficil en su campo, pues que ya de por sí es complicado por las dimensiones del terreno de juego. El Rayo es muy difícil de superar y tenemos que hacer muy buen partido", señaló el 'Ingeniero', al que replicó su homólogo en el Rayo cuando se le cuestionó por di has palapabras.

Iñigo Pérez, en su tajante respuesta, reconoció que a Pellegrini no ke faltaba razón, pero considera innecesario y estéril quejarse cosntantemente de lo mismo, cuando es lo que hay.

La respuesta de Iñigo Pérez y elogios al Betis

"Tiene razón Pellegrini, porque eso te condiciona a la hora de jugar. Nosotros estamos más cerca, el rival debe ser más preciso… No son excusas. Ellos hacen una descripción del escenario”, señaló Iñigo Pérez, que, no obstante, no entiende la insistencia cuando la legalidad les respalda: “Imagínate qué dirán los de Conference, que aún lo estrechamos más. Hay unas reglas del juego y está permitido. Quejarte una y otra vez es absurdo".

Más allá de este pequeño reproche, Iñigo Pérez dedicó una lluvia de piropos al Betis, asegurando que es una verdadera amenaza en ataque. "Es uno de los equipos con más pegada y que más daño te hace en cuestión de segundos", apuntó el técnico, que añadió que uno de más desequilibrantes", por lo que deberán extremar las precauciones y no cometer errores de concentración ni en la salida ni en defensa.

También se refirió a la racha de cincos partidos sin ganar que lo ha dejado a dos puntos del descenso. "La racha en Liga hay que erradicarla porque es el siguiente partido y debemos tener ambición y entusiasmo y dar continuidad a lo de Polonia. No hay que perder jamás la esencia ni el origen de lo que es el Rayo, cuyo objetivo fundamental es mantenerse en Primera. Con independencia de cómo han sido las temporadas anteriores, hay que saber convivir con las expectativas", apuntó el entrenador, que ve posible sumar los tres puntos: "Independientemente de las estadísticas, es un partido de fútbol. Hay que analizar sus virtudes y debilidades y ver cómo podemos ganar".