El Betis viaja a Vallecas con seis bajas y sólo 20 convocados: la última prueba de Pellegrini no salió bien

El técnico verdiblanco lamenta tres ausencias por lesión y otras tres por la Copa de África para el duelo entre el Rayo Vallecano y el Real Betis que cerrará la jornada 16 en LaLiga EA Sports

El Real Betis ha realizado en la mañana de este domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol su segundo y último entrenamiento entre el viaje de vuelta desde Zagreb (Croacia), tras la victoria del jueves ante GNK Dinamo (1-3) en la sexta jornada de la UEFA Europa League, y un nuevo desplazamiento hasta Madrid, donde en la noche de este lunes se enfrentará al Rayo Vallecano en la jornada 16 de LaLiga EA Sports y con numerosas novedades en la exigua lista de convocados que ha dado el técnico Manuel Pellegrini. Sólo 20 futbolistas viajan a la capital de España.

Bellerín no llega y Pellegrini tiene seis bajas: Isco, Junior, Amrabat, Abde y Bakambu

La citación del chileno estaba, sobre todo, pendiente de la última prueba que ha realizado este domingo el lateral derecho Héctor Bellerín para saber si estaba en condiciones de volver a una citación para este inmediato choque contra el Rayo o si, por el contrario, se lo tomaba con un poco más de calma y se esperaba al tercer desplazamiento seguido que el Betis afrontará el próximo jueves para medirse a domicilio al Real Murcia en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El catalán lleva tres semanas parado por una lesión en el sóleo que le frenó un gran momento de forma. Finalmente, el '2' se queda en Sevilla y deja en seis las ausencias.

Al margen de Bellerín, Pellegrini también sigue con atención la positiva evolución de Junior Firpo, que se dejó ver el sábado en la charla táctica antes de volver al gimnasio para seguir trabajando en dejar atrás lo antes posible el problema en los isquiotibiales que padeció en los escasos minutos que pudo estar sobre el terreno de juego en el choque liguero contra el FC Barcelona. Tampoco está Isco Alarcón, con quien el entrenador del Betis no cuenta hasta 2026; mientras que esta será la primera jornada sin los tres internacionales que ya se han marchado para jugar la Copa de África con sus respectivas selecciones: Sofyan Amrabat y Ez Abde, con Marruecos; y Cédric Bakambu, con la República Democrática del Congo.

Vuelve Ricardo Rodríguez y se cae el juvenil bético Carlos de Roa

A cambio, vuelve a una lista de convocados Ricardo Rodríguez, quien no viajó a Zagreb al tener que cumplir un encuentro de sanción en la Europa League después de haber visto su tercera tarjeta amarilla en el duelo anterior contra el FC Utrecht neerlandés. Por el mismo motivo, se cae el joven carrilero zurdo Carlos de Roa, que se convirtió en la gran novedad de la expedición a tierras croatas aunque sin llegar a tener minutos frente al GNK Dinamo. Deberá esperar un poco más para debutar en partido oficial con el primer equipo.

Así las cosas, la lista al completo con los 20 convocados por Manuel Pellegrini para el Rayo -Betis de este domingo está compuesto por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals y Giovani Lo Celso; y los atacantes Antony dos Santos, Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, Pablo García y el 'Cucho' Hernández.