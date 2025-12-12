El Valencia se cierra con la venta de Jesús Vázquez

El Valencia confía en que Jesús Vázquez tome el relevo de Gayá en la banda izquierda de Mestalla y rechaza una oferta de 6 millones de euros propuesta por el Sassuolo

El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina y ya se van destapando movimientos de cara a la ventana de transferencias que comenzará el 1 de enero. En el punto de mira del fútbol español aparece el Valencia que, tras una mala primera vuelta, pretende reforzarse, o así lo ha pedido su entrenador. Entre las labores de la dirección deportiva no contemplan ninguna venta, motivo por el cual el Valencia se cierra con el traspaso de Jesús Vázquez llegando a rechazar una oferta de 6 millones de euros propuesta por el Sassuolo.

El lateral izquierdo del Valencia, que renovó hace poco con el club de Mestalla hasta 2028, está llamado a ser el sustituto natural de Gayá, o así lo entiende el club que ha rechazado una oferta de 6 millones de euros por el lateral español. Los italianos, según ha destapado Giaunluca Di Marzio, están buscando en este mercado de fichajes un lateral zurdo, poniendo el foco en el del Valencia. Según Marca, los directivos del cuadro che no están dispuestos ha dejar marchar a su defensor y cierran la puerta a una posible venta de Jesús Vázquez dando por concluidas las negociaciones.

El futbolista, en lo que va de campaña, ha jugado un total de 467 minutos, repartidos en 11 partidos. Arrancando como titular en 3 encuentros, la participación de lateral sigue siendo pobre ya que Gayá es el titular indiscutible para Carlos Corberán. Aún así, los valencianistas no pretenden deshacerse del futbolista ya que saben que el final del capitán está cerca y confían ciegamente en Jesús Vázquez para que tome el testigo de Gayá.

Carlos Corberán se centra en los refuerzos invernales del Valencia

Aún así, la preocupación de cara al mercado de fichajes para Carlos Corberán está en reforzar la plantilla y así lo ha hecho saber en la rueda de prensa previa al choque frente al Atlético de Madrid. "Un club de fútbol siempre tiene la obligación de ver cómo puede mejorar y esa obligación la absorbe la Dirección Deportiva o la Secretaría Técnica. Es un área independiente de mi función principal. Por eso, lo que comento con cualquier parcela del club lo dejo en el ámbito privado y me centro en mi trabajo, que es preparar cada partido que tenemos", desvelaba el entrenador del Valencia que hace especial hincapié en mejorar su trabajo sobre el terreno de juego esperando nuevos refuerzos invernales.