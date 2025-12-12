Corberán pide fichajes al Valencia: "Siempre está la obligación de mejorar"

El entrenador che asegura que su poder no ha aumentado con el nuevo organigrama de la dirección deportiva y se centra en sacarle el máximo rendimiento a un equipo del que espera un paso adelante lejos de casa, a las puertas de visitar al Atlético de Madrid

El Valencia, uno de los peores visitantes de LaLiga con solo 3 puntos, visita un Metropolitano casi inexpugnable para medirse este sábado al Atlético de Madrid. Una durísima prueba de fuego, sin duda, que el conjunto che afronta con las bajas de César Tárrega por sanción y Diakhaby, que se encuentra en la recta final de su recuperación pero no ha sido incluido en la convocatoria por Carlos Corberán. Sí viajan Javi Guerra, Gayà y Luis Rioja, aunque los dos últimos no se han ejercitado este viernes pon un proceso gripal que también ha sufrido el mediocentro, por lo que se mantienen como duda.

Bajas y dudas en el Valencia

Al respecto, el técnico de Cheste aclaró en sala de prensa el estado de la enfermería. "Gayà y Rioja no han podido entrenar con el grupo por gripe y veremos en las siguientes horas. Cada hora es importante para valorarlo. Diakhaby no va a estar convocado por no haber entrenado en condiciones con el grupo. Tárrega es baja por sanción y Guerra tuvo gripe, pero ha entrenado y estará con nosotros", resumió.

Tras las goleadas encajadas en sus visitas al FC Barcelona y el Real Madrid, el preparador valencianista no quiso lanzar promesas a la afición y espera responder con hechos. "Al aficionado no se le habla con palabas, sino con partidos. Hay que jugarlo con intensidad y contundencia y saldremos a tratar de dar nuestra mejor versión. El miedo no es un buen aliado. La dificultad aumenta nuestro deseo y el grupo en sí ante la dificultad se crece. Ese es el Valencia que queremos ver. Creo que la dificultad sólo nos puede estimular. Somos conscientes de la exigencia y potencial del rival. Queremos ver nuestro nivel en el campo, que lo juguemos al máximo nivel y a dar lo máximo que tenemos", destacó sobre la versión que espera de su equipo en el feudo rojiblanco.

Elogios al Atlético de Madrid

"La situación me ocupa y la clasificación nos dice que debemos mejorar cada día y no sentirnos conforme cuando las cosas no salen como queremos. El equipo tiene mentalidad para seguir luchando cuando empieza perdiendo. Vemos los puntos de mejora", añadió sobre la situación de un Valencia que, pese a todo, enlaza cuatro jornadas sin perder, destacando así mismo las muchos virtudes del Atlético: "Es un gran equipo que va a exigirnos lo mejor de nosotros mismos, sobre todo en su campo. En los últimos 10 partidos ha conseguido 10 victorias en su campo".

Pobres números lejos de Mestalla

En cuanto a su once, no descarta Corberán la presencia de Ugrinic y Ramazani. "Siempre es una posibilidad para preparar un partido de inicio o para acabarlo. Cualquiera disponible puede ser titular y tienen opciones de optar a ello", se limitó a indicar, admitiendo, eso sí, que urge comenzar a sacar puntos lejos de Mestalla: "Queremos mejorar los números fuera de casa y sabemos que es un debe que tenemos. Queremos mostrar o extender los mejores momentos y nuestra intención es la misma, los tres puntos, tanto dentro como fuera de nuestro campo".

La defensa de cinco ante el Atlético

Con respecto a la posibilidad de poner en liza una defensa de cinco, como ha ensayado durante la semana, el preparador che se mostró sin embargo prudente. "Creo más en la mentalidad que la táctica. Personalidad, esfuerzo y capacidad de entregarte. Eso es lo que pasa en un campo de fútbol y creo más en la versatilidad. Mira que Simeone cambia el dibujo varias veces cada partido y en función de lo que pase hay que adaptarse", explicó, no sin dejar de lado la polémica arbitral del último partido ante el Sevilla FC, en el que Hugo Duro reclamó un penalti.

La polémica artbitral

"Más que entender no nos queda otra que aceptar. Somos humanos y al igual que los futbolistas, los árbitros pueden cometer errores, aunque con la tecnología deberían reducirse. Ya hemos vivido que la tecnología generó un error que el humano no tuvo y nos tocó a nosotros. Lo digo por el penalti de Villarreal", sentenció sobre el uso del VAR.

El mercado de enero y su rol en los fichajes

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de acudir al mercado de enero, en la que el Valencia ya trabaja para traer al menos un central y un delantero, Corberán admitió que ya ha hablado de ello con Lisandro Isei, el nueve jefe de scouting, destacando que no tiene más poder ahora que antes en materia de fichajes. "Con Lisandro ya comenté que tuve contacto inicial y con la dirección deportiva también contacto diario. Comparto el día a día y tenemos charlas. Mi objetivo es preparar el equipo y obtener esa mejora con el grupo, que es la función principal. Los aspectos de comunicación interna son del ámbito privado. Un club siempre tiene la obligación de mejorar y eso lo absorbe la dirección deportiva. Es un área independiente a mi principal función. Por eso lo que hablo con ellos lo dejo en el ámbito privado. Mi rol no cambia un ápice desde el primer día. Soy entrenador y como tal hablamos con las direcciones deportivas y hablamos de perfiles de jugadores y momentos de forma. A partir de ahí me centro en sacar rendimiento a la plantilla que tengo y preparar los partidos. No cambia con el nuevo organigrama", zanjó.