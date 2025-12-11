Juan Cala vuelve a avivar la polémica y no solo señala a Diakhaby, también a Gayà

El actual coordinador de la dirección deportiva del Cádiz defiende una vez más su inocencia por el presunto caso de racismo que protagonizó con el central del Valencia en 2021, recordando que también hubo otros "grandes culpables" como Gabriel Paulista y el actual capitán del conjunto che

Han pasado ya más de cuatro años desde que Mouctar Diakhaby denunciara a Juan Cala por llamarle "negro de mierda" en un encuentro de LaLiga disputado ante el Cádiz en el por entonces aún Ramón de Carranza. Un episodio que provocó la retirada momentánea del campo del Valencia y su posterior regreso ante la posibilidad de ser sancionado, y que aún hoy día sigue dando que hablar, con un cruce dialéctico entre los protagonistas que parece no tener fin.

El pasado mes de febrero, el central guineano salió a la palestra para denunciar la diferencia de trato que sintió con respecto a otros casos de racismo como el sufrido por Vinicius en Mestalla, lo que le llevó a no posar junto a la pancarta contra el racismo que preparó LaLiga. Su incidente con el ya ex futbolista andaluz se cerró sin sanción alguna y el defensor che sigue pensando que el organismo presidido por Javier Tebas se alineó de parte de su rival.

"Yo sentí que cuando pasó mi caso de racismo, LaLiga no actuó como debería de hacerlo, pero cuando fueron otras personas sí que investigan, se meten más, el presidente de LaLiga no sale a decir que entendí mal... Es más, quiero ser claro, en mi caso LaLiga protegió a un jugador. No me molestó que se generara mucho ruido con el caso de Vinicius, cada caso es diferente. Cuando pasan cosas hay que decir cómo pasan. Para mí, los dos casos, lo de Vinicius y lo mío, no son lo mismo. Diferentes épocas y en diferentes lugares, pero hay una diferencia: hacia él fue un aficionado y en mi caso un jugador", destacó.

Los ataques de la prensa

Dichas declaraciones fueron catalogadas de "mentira" por el propio Juan Cala, que ahora ha vuelto a la carga para recordar aquel triste episodio y no solo para defender de nuevo su inocencia, denunciando también los ataques que recibió por parte de los medios y de algunos políticos. "Sufrí un linchamiento público. Nadie preguntaba. Se metió un político que no sabía ni dónde estaba Cádiz. No preguntaron ni qué ha pasado ni cómo, les daba igual. Tengo grabada la portada de Marca: 'Todos Somos Diakhaby'. ¿Dónde está la presunción de inocencia de un jugador español? De un jugador de LaLiga. Yo no digo que tenga más derechos que nadie, sino que tendré los mismos derechos que alguien. Me sentí enjuiciado y linchado. Todos los movimientos que yo hacía, las expresiones, las caras... Hicieron todo para intentar... Es que pensábamos que se podían inventar las pruebas", ha asegurado en el podcast Ojú qué.

Además, el actual coordinador de la dirección deportiva del Cádiz ha cargado contra otros dos futbolistas que en su opinión tuvieron mucho que ver en todo el revuelo que se montó. "Yo creo que Diakhaby se metió en una bola de la que no supo salir, le obligaron a meterse en una bola. Gabriel Paulista es uno de los grandes culpables de esto, secundado por Gayà, que dijeron: '¿Le ha dicho esto? Pues vámonos'. Si realmente saben, porque lo han escuchado, que le he dicho algo ¿Por qué salen del vestuario? Quedaros ahí. ¿Qué les importan las consecuencias?", razonó.

Duros ataque a varios políticos

Del mismo modo, al margen de sus críticas a las críticas a los jugadores valencianistas y a la prensa, Juan Cala también se detuvo en la reacción de varios políticos. "Hay un daño que me han hecho. Hay gente que no se ha preocupado de saber si era verdad o mentira y yo sigo sufriendo insultos en mis perfiles de redes sociales. Políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero o Errejón fueron los primeros en salir y no son ejemplo de nada. ¿Ahora qué hago yo cuando sale lo de Errejón? ¿Saco un post desde mi red social diciendo lo que ha hecho? Me importa una mierda, la verdad. A mí no me ha llamado nadie para pedirme disculpas. Solo hubo un político que me llamó y me pidió perdón, que fue Kichi, el que era alcalde de Cádiz.