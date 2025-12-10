Javi Guerra, baja en el entrenamiento

El centrocampista, que no está atravesando su mejor momento de forma, tanto es así que fue pitado en el último partido contra el Sevilla FC, no se ha ejercitado a tres días del encuentro contra el Atlético de Madrid por culpa de un proceso gripal

Javi Guerra es uno de los futbolistas sobre el que se centran las miradas en el Valencia CF de cara al partido contra el Atlético de Madrid que se disputa este sábado a partir de las 14:00 horas. El centrocampista, que no pasa su mejor momento de forma, fue silbado por su afición en el encuentro contra el Sevilla FC, no ha estado presente en el entrenamiento que ha realizado este miércoles en Paterna el Valencia CF, siendo, por tanto, duda para el duelo de este fin de semana.

Pequeño nuevo contratiempo para el Valencia CF a la hora de preparar el partido contra el Atlético de Madrid, ya que Javi Guerra no se ha podido ejercitar con el resto de sus compañeros. El centrocampista está convaleciente por un proceso gripal y queda pendiente de evolución para saber si puede o no jugar un encuentro liguero que es fundamental para el equipo que entrena Carlos Corberán el cual sólo tiene 15 puntos en la clasificación de LaLiga y de perder puede meterse en problemas serio ya que el Girona FC, que el primero de los equipos que está en posiciones de descenso a Segunda división, tiene 12 puntos.

En caso de que Javi Guerra no se recupere a tiempo de su gripe, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, le daría la titularidad a Filip Ugrinic quien en las últimas semanas está creciendo y ganando más importancia en el equipo valencianista.

A sus 22 años, Javi Guerra no está atravesando su mejor momento de forma, ya que en los 16 partidos oficiales que ha disputado en esta temporada, en los que no ha marcado y ha dado dos asistencias, no está dando su mejor nivel de juego.

La ausencia de Javi Guerra no ha sido la única en el entrenamiento del Valencia CF, ya que tampoco ha estado Stole Dimitrievski. El portero arrastra unas pequeñas molestias físicas.

Diakhaby, la nota positiva en el Valencia CF

No todo son malas noticias para el Valencia CF, ya que en la sesión sí ha estado Mouctar Diakhaby que se ha entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros y apunta a estar disponible para el partido contra el Atlético de Madrid siempre y cuando así lo estime oportuno su entrenador, Carlos Corberán.

El Valencia CF está siguiendo un plan muy estipulado con Diakhaby con el objetivo de que el central vuelva cuando esté totalmente recuperado y corra el menor riesgo posible de recaída de la lesión muscular que sufrió a principios de octubre.