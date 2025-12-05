El plan del Valencia con Diakhaby

El central da un paso adelante más en la recuperación de la lesión muscular que sufrió hace unos meses ya que se ha entrenado con el resto de sus compañeros. A pesar de ello, el Valencia CF no se va a precipitar con su regreso a los terrenos de juego ya que el objetivo es que no tenga una recaída

Mouctar Diakhaby ha sido la nota positiva del entrenamiento que ha llevado a cabo el Valencia CF este viernes justo después de haber conseguido la clasificación a la tercera ronda de la Copa del Rey. El equipo que entrena Carlos Corberán, tras derrotar al Cartagena en la prórroga, se ha puesto manos a la obra para preparar el partido de LaLiga de este fin de semana en el que se enfrentará al Sevilla FC. Una sesión marcada por la presencia de Diakhaby, que ha estado junto a sus compañeros, dando así pasos adelante en la recuperación de la lesión muscular que sufrió hace unos meses. Con todo, el plan del Valencia CF con Diakhaby es claro ya que no se va a precipitar con su vuelta.

Mouctar Diakhaby lleva alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de octubre, a inicios, cuando se lesionó en un partido liguero que el Valencia CF disputó contra el Girona FC. El físico del central dijo basta al comienzo del encuentro y tuvo que ser sustituido. Una vez fue sometido Diakhaby a pruebas médicas se certificó que la lesión muscular, una rotura de los isquiotibiales, era más grave de lo previsto. Han pasado más de dos meses y el central va evolucionando bien, ya estaba haciendo ejercicios individuales desde hace unas semanas, pero ahora se ha ejercitado con sus compañeros de equipo dando un paso más.

El Valencia CF no se va a precipitar con la vuelta de Diakhaby

El Valencia CF tiene claro su plano con Diakhaby con el cual no se va a precipitar ya que en el club valencianista no se quiere una recaída del central.

De este modo, a pesar de que la recuperación de Diakhaby va por buen camino, el central, a priori, no va a jugar el partido contra el Sevilla FC y el objetivo está en que pueda estar disponible para el encuentro liguero de la próxima semana frente al Atlético de Madrid siempre y cuando su evolución vaya perfectamente. En caso de que no sea así, Diakhaby volvería en el partido de la tercera ronda de la Copa del Rey, contra el RCD Mallorca o ya en el año 2026.

Por tanto, precaución y calma del Valencia CF con un Diakhaby que antes de su lesión era un jugador fundamental en el equipo titular de Carlos Corberán, quien en estas últimas semanas ha apostado por una línea defensiva en la que Copete ha acompañado al fijo Tárrega. El andaluz no ha convencido demasiado con su rendimiento y se espera que Diakhaby vuelva a estar disponible para que el Valencia CF tenga mayor solidez defensiva de cara a lo que resta de temporada en donde el objetivo es conseguir la permanencia en Primera división.