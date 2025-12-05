Carlos Corberán y Dimitrievski se reconcilian en el Valencia aprovechando la Copa del Rey: "Lo he visto muy estable"

La actuación de Dimitrievski bajo palos libra al Valencia de un ridículo en la Copa del Rey y le sirve al macedonio para reconciliarse con un Carlos Corberán que terminó satisfecho y sorprendido por la entereza del meta che

El Valencia logró pasar de ronda en la Copa del Rey, pero no sin fatiga. El equipo de Carlos Corberán tuvo que remontar el encuentro, irse a la prórroga, parar un penalti en el penúltimo minuto y marcar en e último para vencer al Cartagena, equipo de 1ª RFEF. La nota más positiva del encuentro y el héroe fue Dimitrievski, cuyo regreso a la portería del Valencia fue noticia tras la polémica en la que se envolvió con unas declaraciones sobre el fichaje de Agirrezabala. Tras la charla del míster y su correspondiente multa, Carlos Corberán y Dimirievski se reconcilian con una actuación brillante del macedonio bajo palos.

Carlos Corberán sobre Dimitrievski: "Lo he visto muy estable y ha sido decisivo en el pase a la siguiente ronda"

Lo que le quedaba al Valencia esta temporada para rematar un inicio de temporada muy flojo era ser eliminado de la Copa del Rey por un equipo de 1ª RFEF. No estuvo lejos de ocurrir pues el Cartagena tuvo, en los minutos finales de la prórroga, un penalti para decantar el partido a su favor. Dimitrievski se erigió como héroe y atajó la pena máxima, dando vida a un Valencia en la lona. La actuación del portero y su parada desde los once metros, le ha servido a Dimitrievski para reconciliarse con Carlos Corberán que alaba la estabilidad que demostró el macedonio durante el encuentro. "Muy buen partido, no solo por el penalti sino por su saber estar, dominio. El equipo rival no ha tenido gran volumen de ocasiones, pero sí cantidad de contraataques que le hubieran permitido hacernos más daño. Lo he visto muy estable y ha sido decisivo en el pase a la siguiente ronda", destacó en la rueda de prensa postpartido el técnico del Valencia que salva los muebles gracias al que fue, en su momento, némesis del vestuario che.

El lío de Dimitrievski con el Valencia y un destino en invierno

Y es que lo mejor para el Valencia es olvidar y enterrar un oscuro episodio de la plantilla de Mestalla que poco a poco vuelve a entonarse. Dimitrievski declaró que Agirrezabala jugaba por contrato, ya que es lo que había firmado el Valencia y el Athletic en el acuerdo de cesión. El secreto revelado por el macedonio no gustó especialmente al Valencia y a Carlos Corberán que castigó al segundo portero che que admitió su error y aguanta el chaparrón hasta que se vuelva a abrir el mercado de fichajes de enero. Entre las prioridades de Dimitrievski está ser protagonista y jugar, por lo que la ventana de transferencia de invierno es una oportunidad de oro para el macedonio de liberarse de las cadenas del Valencia y volver a ser guardián y señor bajo palos.