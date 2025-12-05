Corberán y "el precio a pagar" ante el Sevilla por la Copa del Rey

El técnico valencianista ha recordado que jugarán "tres partidos seguidos con menos de 72 horas de diferencia", de ahí que haber jugado una prórroga no sea lo mejor para sus jugadores de cara al duelo liguero ante el Sevilla

El Valencia tuvo que remontar y sufrió de lo lindo para eliminar al Cartagena en la segunda ronda de la Copa del Rey. Stole Dimitrievski fue uno de los salvadores del equipo deteniendo un penalti en el minuto 118 de la prórroga, siendo el otro Jesús Vázquez con su gol en el minuto 120. Por eso, Carlos Corberán al final del partido respiraba aliviado y analizaba así el triunfo.

"Es fútbol, la Copa, juegas contra rivales de diferente categoría, pero que están en la misma competición. Sabíamos que el Cartagena estaba organizado y que tenía jugadores con opciones de hacernos daño. No hemos iniciado el partido de la forma que queríamos, nos hemos precipitado, hemos tenido pérdidas y eso les ha dado muchas opciones. No queríamos este inicio y se nos ha complicado. Con el paso de los minutos, el equipo ha ido aumentando el control y creando ocasiones. Hemos tenido mucho volumen de ocasiones, pero nos faltaba acierto para concretarlas y cambiar el resultado. He visto más insistencia que juego, el equipo no se ha rendido y ha luchado hasta el final con la dificultad de acabar el encuentro con uno menos y la satisfacción de pasar a la siguiente ronda. El precio a pagar ha sido un esfuerzo muy alto de los jugadores", ha reconocido.

Sobre la expulsión de Santamaría, el técnico ha dicho: "Una acción fortuita, un partido muy trabado en muchos aspectos, con muchas faltas raras, no señaladas para ambos equipos. El árbitro ha dejado mucho jugar y eso ha ido convirtiendo el partido en uno bronco y, quizás, por eso se ha dado esa circunstancia de acabar con uno menos el encuentro".

Plantemiento con el once

"Tengo claro que para ser un equipo competitivo, los necesitamos a todos con minutos y ritmo de ayudar al equipo. Estamos en una semana muy exigente para todos. Tres partidos seguidos con menos de 72 horas de diferencia. La siguiente semana también. En esta maratón de partidos necesitamos a todos con energía para ayudar al equipo".

Los cambios

"Los cambios obedecen a diferentes circunstancias: ritmo de partido, necesidades... no entiendo que un jugador haya sido sustituido porque no tiene el nivel para jugar en el Valencia. Tenemos que mejorar todos y sabemos la responsabilidad del escudo que llevamos y la exigencia del club en el que estamos. Esa exigencia debe ser un aliado nuestro y nunca un enemigo".

El juego del equipo

"Ha generado volumen de ocasiones suficientes para no haber llegado al momento final porque hemos tenido un poste, larguero... respeto a cada equipo al que nos enfrentamos. Decir inaceptable, entiendo que lo llaméis así el rendimiento, pero yo cojo lo positivo, hay jugadores que están cogiendo ritmo y necesitamos todos dar una mejor versión y haremos un análisis en privado de qué tenemos que mejorar para ser un mejor equipo".

La locura de los minutos finales

"Ha sido un partido difícil de analizar desde la perspectiva de acciones como faltas y el penalti. Ha sido un partido muy raro. El árbitro ha decidido que el partido fuera más corrido. El partido ha entrado en una vorágine de idas y vueltas donde ambos equipos hemos tenido oportunidades de marcar. Desafortunadamente, en una de esas acciones, el árbitro ha pitado unas manos y Dimitrievski ha sido clave para que el Valencia siga en la Copa. Contentos por la afición que ha venido a animar al equipo y no han dejado de animar y me he sentido muy contento por ellos. Ojalá hubiésemos dado una mejor versión, pero esta es la forma en la que hemos tenido que sacar el partido".