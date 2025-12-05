Lucas Beltrán se estrena de cara a puerta con el Valencia: "Por suerte me saqué esa mochila"

Lucas Beltrán puso la primera piedra de la remontado del Valencia en la Copa del Rey, anotando su primer gol con la camiseta del equipo de Mestalla

El Valencia sufrió frente al Cartagena en la Copa del Rey para pasar de ronda. Los locales se adelantaron en el marcador y obligó al equipo de Carlos Corberán a remar a contracorriente. La primera piedra de la remontada che la puso Lucas Beltrán, que se estrenó de cara a puerta con el Valencia. El delantero argentino, tras el partido, admitió haberse quitado una "mochila" pesada de lo alto con su primer gol como valencianista. "Por suerte me saqué esa mochila, los delanteros siempre tienen algo especial con el gol, cuando hay algunas rachas negativas se hace muy difícil, porque la gente espera eso del delantero, es normal", dijo en declaraciones a los medios tras el partido de la Copa del Rey frente al Cartagena.

El argentino apuntó que el choque le dejó una doble satisfacción. "Primero, por haber pasado de ronda, que es lo más importante y, luego, por el gol, era algo que buscaba, venía trabajando y que tenía muchas ganas de convertir. Trabajamos todos los días para llevar al Valencia lo más alto posible", afirmó. "La primera parte no sé si nos la tomamos como nos la teníamos que tomar. Tuvimos algunos errores, estábamos un poco apurados, en el entretiempo corregimos bastantes cosas y al final el objetivo era pasar de ronda. Seguramente tenemos muchas cosas que mejorar, pero cumplimos el objetivo", agregó. Por último, Beltrán aseguró que son conscientes de que tienen mucho que mejorar. "Para llevar al Valencia lo más alto posible necesitamos seguir trabajando unidos como grupo, tirando para el mismo lado", apuntó. "Decirles (a la afición) que nos sigan apoyando como lo hacen siempre allá donde vamos. En el estadio que jugamos siempre esta la afición a nuestro lado si va bien y si va mal también", finalizó.

Lucas Beltrán y Hugo Duro, en 'guerra' por la punta de ataque del Valencia

Con su gol, Lucas Beltrán sigue generando 'guerra' a Hugo Duro, a quién ha llegado a poner contra las cuerdas su titularidad. En lo que va de campaña, el argentino suma 12 partidos jugados y un solo gol. En LaLiga, el fichaje che sigue sin ver puerta en 404 minutos, repartidos entre 11 encuentros. Hugo Duro, por su parte, acumula 15 partidos este curso, 14 en LaLiga con 4 goles y 1 en la Copa del Rey, ante el Maracena, club al que le endosó un tanto, sumando así 5 goles en lo que va de campaña, siendo el máximo goleador del Valencia.