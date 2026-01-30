Cumbre en Londres para repatriar a Chadi Riad

Dirigentes bermellones tratarán de acordar este fin de semana con el Crystal Palace la cesión con opción de compra del central zurdo ex heliopolitano

Las lesiones están fastidiando a Chadi Riad, flamante fichaje hace dos veranos del Crystal Palace a cambio de 14 millones de euros y de presencia testimonial en Londres por culpa, sobre todo, de los problemas físicos. El zaguero nacido en Palma de Mallorca, con contrato hasta 2029, apenas acumula 204 minutos con los 'Glaziers' y unos pocos más con el filial. Un esguince de rodilla nada más aterrizar en la Premier League y la rotura posterior del ligamento cruzado le han tenido más de un año en el dique seco, aunque estos días se estaría gestando el regreso a LaLiga del internacional marroquí, que busca continuidad para volver por sus fueros.

Aunque descolló en el Real Betis durante la 23/24, el futbolista todavía de 22 años se formó en las categorías inferiores del RCD Mallorca, con paso por dos bastiones de la cantera balear como el Atlético Rafal y el CD San Francisco. En su último año de cadete, el Barça se fijó en él para completar su crecimiento como azulgrana. Ahora, los dirigentes bermellones Pablo Ortells y Aritz Aduriz han viajado esta semana a la capital británica para negociar su vuelta a casa, en principio mediante una cesión con opción de compra, para aportar juego aéreo, salida de balón y agresividad, también en el lateral de su perfil, a la zaga de Jagoba Arrasate.

Retornado de su larga convalecencia el pasado 10 de enero, todas las partes ganarían con un cambio de aires, pues las dolencias que lastran a Kumbulla y Raíllo obligan al cuadro balear a realizar un esfuerzo más allá de la búsqueda de un extremo, coincidiendo en Son Moix que el paso de joven por Son Bibiloni otorga a este objetivo un valor sentimental aparte del deportivo.

Un negocio redondo en La Palmera gracias a Ramón Planes

El de Chadi Riad fue uno de los mejores negocios que propició la corta estancia de Ramón Planes en la dirección deportiva del Real Betis, pero ni mucho menos el único. El ilerdense tiró de quienes conocía y, tras sacar el 50% del pase de Ez Abde por 7,5 millones de euros (aumentado hasta el 80% tras la 'operación Vitor Roque') y reclutar a Sergi Altimira por algo menos de dos millones del Getafe CF, se fijó otra vez en el FC Barcelona, en esta ocasión en un central del filial casi sin experiencia en la elite. Aunque tardó, Manuel Pellegrini entregó su confianza al marroquí, que acumuló 30 partidos y casi 2.500 minutos, adquiriendo los verdiblancos el 50% de su ficha por unos tres millones y revendiéndolo al Crystal Palace por algo más de 14 millones. Finalmente, ambos se repartieron a medias la plusvalía.