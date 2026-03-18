Pau López, en la previa del Betis - Panathinaikos: "¿O hacemos historia o fracasamos? Eso no es real"

El portero catalán ha pasado por sala de prensa en la previa del partido de vuelta entre el Real Betis y el Panathinaikos FC, en el que los verdiblancos deben remontar un 1-0 para acceder a los que serían los primeros cuartos de final en la UEFA Europa League en toda su historia

Para Pau López hay muchas cosas en juego en el partido de este jueves entre el Real Betis y el Panathinaikos FC griego. El conjunto verdiblanco deberá remontar un marcador adverso, tras el 1-0 del encuentro de ida en Atenas, para poder pasar a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Además, el catalán se juega seguir con vida en la competición que le ha servido para volver a tener protagonismo después de meses de ostracismo ante el buen nivel de Álvaro Valles en LaLiga EA Sports.

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Todo ello, con el poso de la experiencia como aval, lo afronta con máxima ambición y máxima tranquilidad. "Con ilusión pero sin obsesión", tal y como ha manifestado en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de los octavos de final. Pau López ha puesto en valor el mérito de haber convertido en habitual lo que durante toda la historia del Betis sólo fueron experiencias ocasionales. Valora esta exigencia de pasar como clara señal de crecimiento y abandera el optimismo, pero reniega de la obligación de cargar con una presión excesiva.

Pau López apuesta por la ilusión de remontar pero sin obsesionarse

"A mí me hace mucha ilusión ganar mañana el partido.Todo lo que consigas con este club se magnifica muchísimo y se vive de una forma diferente a cualquier otro lado, pero pensar en cábalas de lo que pasa dentro de dos meses no ayuda a nadie. El Betis está dentro de una exigencia y la gente ve que está creciendo, pero no hay que perder la ilusión de lo que estamos haciendo", ha respondido al ser preguntado por las críticas y la presión, al igual que Manuel Pellegrini.

"El partido de mañana se gana con mucha ilusión, pero sin la obsesión de tener que pasar. Desde que el míster cogió el equipo, cada año quiere ser más ambicioso, pero no hay que olvidar que ahora es habitual que el Betis juegue en Europa cuando hace años no lo era. Es una oportunidad muy bonita y no podemos entrar en una obsesión de tener que ganar todas las eliminatorias. Estamos creciendo y hay que ir pasito a pasito disfrutando de cada momento".

Romper el techo de los octavos de final de la UEFA Europa League: ¿obligación o deseo?

"Hay que quitar un poco el foco de lo que es el resultado. Lo que nos va a hacer ganar es estar focalizados en dar nuestra mejor versión; es importante no pensar tanto en el marcador y más en lo que puede hacer cada uno dentro del campo. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Si el equipo sale con la intensidad que nos pide el míster y tenemos las ideas claras, las cosas van a llegar. El resultado está en contra, pero se puede dar la vuelta".

"Depende de la perspectiva con que lo mires, hay obligación de pasar o no. Creo que el Betis tiene una oportunidad muy bonita para hacer algo histórico. Vamos a intentar dar lo mejor que podamos dentro del campo para que así sea y se pueda romper esa muralla que durante la historia del club nunca se ha podido hacer, pasar a unos cuartos de final de la Europa League", ha manifestado Pau López, pidiendo confianza para todos los convocados.

El papel de la afición del Betis en la remontada ante el Panathinaikos

"Sabemos que la afición tiene un papel importante dentro de nuestro estadio. Hay que entender la situación: es gente que tiene una pasión increíble por el equipo, que quiere que el equipo gane y quiere ilusionarse. Vamos a intentar que sean felices dando lo mejor de nosotros. Igual que contra el Celta, hubo momentos mejores y peores, pero el equipo siempre intentó dar su mejor versión. Mañana es un partido bonito porque es una eliminatoria donde estamos dentro o estamos fuera. Todo el mundo tiene la ilusión de seguir avanzando y creo que el equipo tiene la capacidad".

"La portería a cero no sólo es importante mañana, sino en todos los partidos. Es uno de los objetivos importantes que pone el míster en sus charlas. El equipo está trabajando muy bien en ese sentido. Incluso, si concediéramos un gol, creo que tenemos la capacidad para darle la vuelta al marcador. El equipo está defendiendo muy bien y nos generan muy poco; los últimos goles han sido más errores puntuales que de concepto. Hay que seguir en la misma línea y afinar un poco más en la parte de arriba. Confianza total".