Betis 4-0 Panathinaikos: Pellegrini siempre tiene un plan

Fiesta redonda en La Cartuja, donde el equipo verdiblanco necesitaba ganar por dos goles para jugar por primera vez unos cuartos de final de la UEFA Europa League y se celebraron hasta cuatro dianas: Aitor Ruibal, Amrabat, Cucho Hernández y Antony

Desde este jueves y al menos hasta el próximo 16 de abril, el Real Betis guarda este 19 de marzo de 2026 entre las fechas más gloriosas de su historia. Por primera vez se clasifica para jugar cuartos de final de la UEFA Europa League. El qué es importante. El cómo ha sido espectacular. Había que remontar un 1-0 ante un sólido Panathinaikos FC que estaba invicto desde enero y los verdiblancos, que llegaban después de cinco partidos sin ganar, han sacado su mejor versión de la temporada y han pasado por encima de su rival con un contundente 4-0 que ha hecho vibrar a La Cartuja.

La grandes novedades al inicio del encuentro estuvieron en la titularidad de Sofyan Amrabat -no jugaba desde el 27 de noviembre- y en la apuesta de Manuel Pellegrini por cambiar el dibujo para formar con un 1-4-4-2 en el que Pablo Fornals era el acompañante del pivote marroquí; Antony y Abde partían desde los extremos; y Aitor Ruibal formaba una doble delantera junto al 'Cucho' Hernández.

El efecto de esas sorpresas fue inmediato. Y rotundo: gol y asistencia del catalán, gol del colombiano y golazo del marroquí. En cuartos de final, el Real Betis se medirá al Sporting Clube de Braga, con la ida en Portugal el 9 de abril y duelo de vuelta de nuevo en La Cartuja de Sevilla, el día 16. En unas potenciales semifinales, RC Celta o SC Friburgo. ¡A seguir haciendo historia! Pellegrini siempre tiene un plan. Que nadie lo dude nunca más.

Cucho Hernández y Aitor Ruibal convierten en perfecto El Plan de Pellegrini

No pudo salir mejor el novedoso plan. El Cucho tuvo la primera ocasión, un cabezazo rozando el palo en el 3 a centro de Abde desde la izquierda, y la tercera, en un zapatazo al larguero en el 8', tras una recuperación posterior a una llegada a la contra en la que Lafont frenó a Antony. El rechace del aún tembloroso travesaño lo recogió el siempre oportunista Aitor Ruibal para hacer el 1-0 e igualar la eliminatoria por la vía rápida.

Justo antes, eso sí, Pellegrini tuvo que salir a gritar a su equipo por conceder una llegada en la que Pau López estuvo salvador sacando la pierna ante Pellistri (5') tras un gran pase filtrado de Renato Sanches. No tuvo que volver a intervenir el catalán hasta pasada la media hora, en un intento desde lejos de Tetteh precedido de varios escarceos en el área de Fornals y de sendos disparos desde la frontal de Antony y del Cucho Hernández.

Sofyan Amrabat vuelve por la puerta grande

El Betis controlaba la posesión y amenazaba con transiciones rápidas a un Panathinaikos que se cerraba bien e intentaba colgar centros tan esporádicos como peligrosos, bien despejados por las torres locales. Cuando todo parecía indicar que se llegaría al descanso con la eliminatoria empatada, surgió la otra gran sorpresa del once de Pellegrini: ¡Qué regreso de Sofyan Amrabat! Con suspense, el marroquí puso a su equipo por delante el en global con un golazo en el 45+1'.

Ricardo abría en la izquierda para Abde, que se quitó el balón de encima pensando que estaba en fuera de juego ante el asombro de todos y sin que el árbitro dijese ni pio. El balón le cae al Panathinaikos y empieza una nueva jugada en la que irrumpe el Cucho para robarle la cartera a Tetteh antes de que Amrabat mandase un misil a la escuadra. El VAR chequeó si era gol legal y después de tres minutos de revisión el árbitro autorizó que el 2-0 subiese al marcador.

Cucho y Antony desatan la fiesta; Lafont evita una goleada de escándalo

La fiesta se desataría al poco de la reanudación, con Aitor Ruibal ahora como asistente para que el Cucho Hernández hiciese el 3-0 en el 53'. Los créditos arrancan reconociendo la labor todoterreno de Fornals, que esta vez cayó a banda para ganar un duelo aéreo y prolongar para el '24', quien la puso de volea al área para que el colombiano anotase su undécimo tanto de la temporada -primero tras la lesión que sufrió en enero-.

Ahora sí, Pellegrini deshizo la doble punta y volvió al dibujo original para conservar la renta, metiendo a Marc Roca y Álvaro Fidalgo. No se desenchufó su equipo, que engordó la goleada por medio de Antony, que ya suma 12+9. El 4-0 nació de otra contra letal conducida por Abde (menos marcar lo ha hecho todo). El marroquí pisó área, levantó la cabeza y la puso atrás para que el brasileño sólo tuviese que empujarla a placer. Aún pudieron caer varios tantos más, pero un espectacular Lafont lo evitó con paradones ante Marc Roca, Antony y Abde.

Ficha técnica del Betis - Panathinaikos de vuelta de octavos de la Europa League

4.- Real Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Antony, Amrabat (Marc Roca 63'), Fornals; Antony, Ez Abde (Riquelme 90'); Aitor Ruibal (Álvaro Fidalgo 63') y 'Cucho' Hernández.

0.- Panathinaikos FC: Lafont; Katris (Swiderski 72'), Ingason, Javi Hernández; Calabria, Renato Sanches (Cerin 55'), Basaketas (Chirivella 55'), Kyriakopoulos; Pellistri (Duricic 71'), Taborda (Siopis 85'), y Tetteh.

Árbitros: Tobias Stieler (alemán), con su compatriota Sören Storks en el VAR. Amonestó al local Chimy Ávila y a los visitantes Taborda y Kyriakopoulos.

Goles: 1-0 (8') Aitor Ruibal; 2-0 (45+1') Amrabat; 3-0 (53') Cucho Hernández; 4-0 (66') Antony.

Incidencias: encuentro de vuelta en la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Europa League disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante un total de 60.207 espectadores.