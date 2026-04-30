Nottingham Forest y Braga golpean primero en las semifinales de la Europa League

Los de Vítor Pereira vencieron a los de Emery con un gol de penalti mientras que los portugueses lograron el 2-1 en el tiempo añadido ante el Friburgo; el próximo jueves se deciden los finalistas

La ronda de ida de semifinales de la Europa League ha terminado con mínima ventaja para Nottingham Forest y Sporting de Braga, que hicieron valor el factor campo para ganar en casa al Aston Villa y al Friburgo respectivamente, aunque viendo la emoción de la competición en cada partido, todavía queda mucha tela por cortar en los partidos de vuelta, que se disputarán en siete días.

El Forest pone a Emery contra las cuerdas

Un gol de Chris Wood desde los once metros, en uno de los penaltis más surrealistas que se recuerdan en Europa, fue el que dio el triunfo al Nottingham Forest y permite a los de Vítor Pereira coger ventaja en las semifinales contra el Aston Villa.Unai Emery, si quiere una nueva final de su competición fetiche, tendrá que remontar la semana que viene en Villa Park. Su equipo, que quizás mereció un poco más tras varias ocasiones cantadas de gol, se marchó del City Ground con un 1-0 que les obliga a ganar en Birmingham. Los 'Villanos' perdieron la ida con un penalti pocas veces visto. En el minuto 70, un centro desde la línea de fondo a la desesperada de Hutchinson tocó en la mano de Lucas Digne y el VAR intervino. Joao Pinheiro, el colegiado del encuentro, acudió al monitor a revisar la jugada, por si el balón había salido o no, y acabó concediendo la pena máxima entre los vítores de la afición del Forest.

Chris Wood asumió la responsabilidad y puso la pelota en la escuadra, lejos del alcance del Dibu Martínez, que adivinó la intención, pero no pudo parar el lanzamiento del argentino. La derrota obliga al Villa a remontar la semana que viene con el calor de su público y al Forest a aferrarse a un resultado que le puede valer su primera final europea en más de cuatro décadas. Villa Park decidirá.

El Braga se lleva la ventaja en el tiempo añadido

Un gol en el último suspiro del marfileño Mario Dorgeles y la gran exibición del español Víctor Gómez dieron la ventaja al Braga tras vencer al Friburgo por 2-1 en el partido de ida. Impulsado por el dinamismo de Rodrigo Zalazar y de Pau Víctor, el Braga comenzó con una fluidez que le permitió llegar rápidamente con peligro a la portería del Friburgo, y en el minuto 8 se adelantó en el marcador gracias a Demir Tiknaz.

En un cambio de frente, el balón llegó a los pies de Víctor Gómez, quien a su vez centró para que un ligero desvío del joven centrocampista turco abriera el marcador. Pero el Friburgo no tardaría en empatar, lográndolo en el minuto 16 al aprovechar un choque entre dos defensas 'bracarenses' para lanzar un contragolpe por Jan-Niklas Beste, quien luego se lo pasó al italiano Vincente Grifo para que este empujara el balón a la red.

El equipo alemán dominó durante largos minutos pero el portugués recuperó el control gracias al veterano mediocampista João Moutinho, quien fue uno de los mejores sobre el terreno de juego a sus 39 años. Cerca del final, el Braga persistió en la búsqueda del gol a través de Moutinho y la velocidad de Víctor Gómez, y en el minuto 92 logró el gol de la victoria.

Moutinho encontró solo al defensa catalán, quien luego se la pasó a Vítor Carvalho, cuyo remate fue interceptado por el portero. En el rebote, Dorgeles, que había entrado en sustitución de Horta, marcó el 2-1 definitivo. El Braga y el Friburgo, que para llegar a esta fase eliminaron al Betis y al Celta de Vigo, respectivamente, vuelven a verse las caras el próximo 7 de mayo en Alemania para la vuelta.