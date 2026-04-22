Un Jueves de Feria muy distinto en Sevilla: "Del Nido entró al vestuario y dijo 'Vamos todos'", recuerda Escudé

Julien Escudé atiende la llamada de ESTADIO Deportivo para recordar aquel jueves de finales de abril de 2006 en el que se montó una fiesta histórica que empezó en el Sánchez-Pizjuán y acabó a las tantas de la madrugada, previo baño de masas, en el pequeño reservado de una caseta del Real

El Sevilla FC afronta una cita con su propia historia un Jueves de Feria, igual que hace 20 años, pero en contextos totalmente diferentes. El equipo nervionense viajará en la tarde de este miércoles a tierras valencianas para jugar contra el Levante UD un duelo directo en la parte baja de la clasificación. Todo lo que no sea ganar será comprar papeletas para vivir aún más presión en este final de curso en el que el equipo se juega mantener a salvo la brillante historia reciente que comenzó a escribir un Jueves de Feria de hace justo dos décadas: 27 de abril de 2006, el día que el inolvidable Antonio Puerta abrió de un zurdazo una puerta a un mundo desconocido.

Sobre esa enorme diferencia entre la feliz efeméride y al apretado momento actual ha hablado Julien Escudé, quien fue titular en el partido de vuelta de las semifinales de la entonces denominada Copa de la UEFA que el Sevilla FC ganó ante el Schalke 04 con un golazo de Puerta en el minuto 100 del año del centenario. El elegante central francés ha atentido amablemente la llamada de ESTADIO Deportivo y ha rememorado ese billete para viajar a Eindhoven, hacia el primero de los siete títulos que convierten al club nervionense en el Rey de la Europa League.

Sevilla - Schalke, un Jueves de Feria de 2006: "El partido más bonito de mi carrera"

"Ya con mi carrera terminada y teniendo siempre presente todos los buenos recuerdos, creo que el partido más bonito de mi carrera fue ese contra el Schalke. Por todo. Por el aspecto emocional, más incluso que por lo futbolístico. Por todo lo que conllevaba para la ciudad, en un Jueves de Feria, en primavera, para jugarte un pase a la primera final en Europa, sabiendo que el partido de ida había sido muy disputado (0-0, en Alemania), jugando una prórroga viendo un estadio lleno de gente vestida para la feria...".

"Incluso vimos llegar aficionados en coche de caballo. Era una locura para mí, que sólo llevaba tres meses en la ciudad (llegó en el mercado invernal de ese 2006). En el estadio ni se veía la pintura, ni los bordes... sólo se veían personas. Yo puedo decir que estuve en ese partido, que tuve la suerte de estar jugando en el campo y vivir ese gol de Antonio. El paso del tiempo duele", reflexiona Escudé con orgullo e inevitable nostalgia.

Fiesta en el Sánchez-Pizjuán y locura absoluta: plantilla, cuerpo técnico y directiva acabaron en la Feria de Sevilla

"Bueno, una cuestión es que sólo tres días después teníamos un partido importante en liga, contra la Real Sociedad, porque queríamos clasificarnos para Europa y aunque habíamos pasado a la final no teníamos nada hecho, pero... no sé, es que en ese momento estábamos como dentro de un sueño. Después de la celebración con todo el estadio, entra Del Nido en el vestuario y nos dice 'Nos vamos todos a la Feria'. Allí no había posibilidad de escaparse, así que fuimos todos".

"Acabábamos de salir de la ducha, estábamos con el chándal... pero nos fuimos a la Feria en autobús. Yo no sabía lo que era aquello. Cuando llegamos, gente llorando otras abrazándote... Teníamos que estar todos juntos, estábamos cansado del partido, pero era algo histórico. Luego, se hicieron grupos. Algunos se fueron a casa. Yo... me perdí. Recuerdo que nos escapamos y seguimos de fiesta. Estaba con Adriano y con Palop, que fueron mis compis en la Feria. En ese momento no sabes dónde vas ni con quien, pero compartes el momento. Estábamos en el fondo de una caseta, detrás de una cortina en 'petit comité', eschando flamenquito... Espectacular. Tengo un recuerdo muy bonito de aquel día".

Jueves de Feria de 2026: Levante - Sevilla, duelo directo por eludir el descenso

"Lo veo difícil. Hay que sufrir. El Sevilla FC ha tenido muchas alegrías y ha ganado muchos títulos, pero ahora la afición del Sevilla también debe saber sufrir y apoyar su equipo. Siempre que recuerdo aquellos tiempos me siente también muy orgulloso de la afición y sé que va a estar, porque siempre ha estado detrás de su equipo. Pero es difícil. Hay un conjunto de cosas que hacen que todos sufran, tanto aficionados como jugadores. Es difícil para todos", ha explicado sobre el duelo ante un Levante motivado.

"Son otras circunstancias, muy distintas a las finales de los últimos años, y ahora hay que ser muy pragmático, muy serio, estar muy concentrado, tener energía, ilusión para empezar a vencer ya... A veces, todas esas ganas te llevan a cometer errores. Y eso es lo que creo que está pasando. Ahora hay un nuevo entrenador -Luis García Plaza-, que controla bien estas circunstancias y conoce la liga española. Tiene que darle confianza a los jugadores. Hay que luchar".