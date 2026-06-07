El Sevilla gana el derbi en los penaltis y se cuelga el bronce en LaLiga FC Futures

Tras las dos medallas de plata consecutivas, los de Alberto Barroso iban a por el oro; pero el Elche CF les frenó en semifinales y se desquitaron repitiendo victoria ante el eterno rival en la reedición de la final navideña de 2024

El destino es caprichoso y el fútbol es ciclotímico, como bien ha podido comprobar el Alevín A del Sevilla FC en las tres últimas ediciones de LaLiga FC Futures. En la edición veraniega de 2024, los nervionenses cayeron en la final ante el Valencia CF; en la de 2025, fueron subcampeones tras perder con el RCD Espanyol; y en esta de 2026 había empezado con tropiezos pero se rehizo hasta dar la sensación de ir directos a por ese trofeo que la vida les debe a estos chavales. No fue así, pero no es mal premio colgarse la medalla de bronce tras ganar al Real Betis en el tercer y cuarto puesto.

LaLiga FC Futures 2026, una montaña rusa para el Sevilla FC

Todo iba genial hasta que en la matinal de este domingo el Elche CF le ha frenado en seco en las semifinales. Y eso que el Sevilla FC, que ya había vencido a este mismo rival en la Fase de Grupos, se adelantó en el marcador con un golazo de José Manuel desde fuera del área que los franjiverdes lograron remontar para establecer el 1-2 final.

El Elche CF le dejó sin esa tercera final seguida (1-2). Bien podría haber habido otro derbi en la final, como en la edición internacional de LaLiga FC Futures celebrada en diciembre de 2024 y resuelta con exhibición de David Rosa (3-0); pero, en su lugar, esta vez el Sevilla FC y el Real Betis han luchado por el tercer y cuarto puesto en un igualado encuentro que ha acabado con 1-1 y victoria blanquirroja desde la tanda de penaltis.

El Sevilla FC se adelantó en el marcador con otro gol de José Manuel que fue empatado luego por el bético Carlos Castro en el tiempo añadido, ya en la última jugada, forzando así una tanda en la que Álvaro Martínez, Carlos Martínez y Carlos Martín anotaron sus lanzamientos y el meta Juli Navarro detuvo uno de los dos únicos disparos que ejercutó el Real Betis.

Álvaro Martínez, con tres dianas, 'pichichi' sevillista en el torneo

El Sevilla FC empezó el viernes con una derrota ante CA Osasuna (0-2) y un empate contra el Atlético de Madrid (0-0) pero reaccionó de manera portentosa: derrotó al anfitrión Villarreal CF (2-1) y se clasificó como tercero del Grupo D tras ganar al Elche CF (1-0) para disputar el sábado los octavos de final, se impuso al Valencia CF (1-0), y los cuartos, con otro triunfo contra el Deportivo Alavés (2-0). Este domingo, el Elche CF (1-2) bajó los fusibles.

Los pupilos de Alberto Barroso acaban su participación en cuarto puesto con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en las que sólo ha podido anotar seis tantos a favor y ha encajado otros seis. Con tres dianas, el máximo goleador sevillista ha sido Álvaro Martínez, seguido de los dos de José Manuel (ambos este domingo) y uno de Carlos Martín. Como curiosidad, en la plantilla del Alevín sevillista juega José María Ramos, sobrino de Sergio Ramos, exfutbolista blanquirrojo y frustrado comprador de la entidad.