El Sevilla pone la directa: a por la tercera final seguida en LaLiga FC Futures

Un gran Álvaro Martínez, que marcó los dos goles del duelo de cuartos y ya lleva cinco, lidera la reacción de los nervionenses: perdieron el primer partido, empataron los segundos y han ganado todos los demás

El Sevilla FC sigue demostrando por qué se ha consolidado entre los mejores equipos de España en categoría Alevín y a lo largo de este sábado ha dado continuidad a esa línea ascendente que comenzó a dibujar en la tarde del viernes. Después de ser subcampeón en las ediciones estivales de 2024 y 2025, en la mañana de este domingo disputará las semifinales en LaLiga FC Futures 2026.

El Elche, último obstáculo del Sevilla FC para repetir en la gran final

Para volver a meterse entre los dos mejores por tercer año consecutivo tendrá que volver a derrotar al Elche CF a partir de las 10:00 horas. Y eso que no había empezado bien la cosa para los pupilos de Alberto Barroso.

Tras arrancar con sólo un punto de seis, perdiendo contra CA Osasuna (0-2) y empatando con el Atlético de Madrid (0-0), los nervionenses lograron dos victorias seguidas frente a Villarreal CF (2-1) y el propio Elche CF (1-0) que les permitieron clasificarse como tercero del Grupo D.

En la matinal sabatina se ha vengado de su verdugo en la final de hace dos años, un Valencia CF al que ha vencido por 1-0 en los octavos de final, con un tanto de Carlos Martín a falta de cinco minutos para el final.

Ya por la tarde, el Sevilla FC también se ha impuesto al Deportivo Alavés por 2-0, en el choque de cuartos. El héroe blanquirrojo fue Álvaro Martínez, quien anotó un doblete y suma ya cinco dianas (el viernes marcó los tres goles de su equipo).

Clasificación en el Grupo D de LaLiga FC Futures 2026

Se clasifican los cuatro primeros y sólo se elimina Osasuna, curiosamente el único verdugo del Sevilla FC.

Villarreal CF - 7 puntos Atlético de Madrid - 7 Sevilla FC - 7 Elche CF - 4 CA Osasuna - 3

Resultados en la Fase de Grupos

Sevilla FC 0-2 CA Osasuna

Sevilla FC 0-0 Atlético de Madrid

Sevilla FC 2-1 Villarreal CF

Sevilla FC 1-0 Elche CF

Resultados de los partidos de octavos de final de LaLiga FC Futures 2026

RCD Espanyol 0-1 Getafe CF

Levante UD 1-1 Girona FC

Sevilla FC 1-0 Valencia CF

1-0 Valencia CF Atlético Madrid 0-2 Rayo Vallecano

Real Betis 4-0 Real Sociedad

4-0 Real Sociedad Deportivo Alavés 0-0 Villarreal CF

0-0 Villarreal CF FC Barcelona 0-0 Elche CF

Real Madrid 1-0 RCD Mallorca

Resultados de los partidos de cuartos de final de LaLiga FC Futures 2026

Real Betis 2-0 Getafe CF

2-0 Getafe CF Sevilla FC 2-0 Deportivo Alavés

2-0 Deportivo Alavés Elche CF 1-1 Rayo Vallecano

1-1 Rayo Vallecano Real Madrid 2-0 Girona FC

Emparejamientos de semifinales y final de LaLiga FC Futures 2026