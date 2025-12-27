El Sevilla arranca su camino para intentar revalidar el título de campeón de LaLiga FC Futures

El Infantil B dirigido por Gerardo Fernández deberá solventar una primera fase que arranca este sábado 27-D con partidos ante Valencia, Inter de Milan y Villarreal para poder acceder a los cuartos de final del domingo 28, así como a las semifinales y a la gran final del lunes 29

En el mediodía de este navideño sábado día 27 de diciembre arranca en Las Palmas de Gran Canaria la XXIX edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures, un torneo de categoría Infantil en el que se darán citas algunos de los mejores clubes de cantera y los talentos incipientes más prometedores de toda Europa. En él, el Sevilla FC buscará revalidar el título conseguido hace justo un año en la final ante el Real Betis.

Según ha explicado el propio Sevilla FC a través de sus diferentes canales oficiales, la expedición del equipo Infantil B aterrizó este pasado viernes en tierras canarias con la vitola de campeón de la edición de 2024 de LaLiga FC Futures, que en este 2025 se celebrará entre los días 27 y 29 de diciembre en el hogar de la UD Las Palmas, el Estadio de Gran Canaria.

El conjunto dirigido por Gerardo Fernández ha quedado encuadrado en la Fase de Grupos en el Grupo D, donde competirá con el Valencia CF, el Villarreal CF y el FC Inter de Milán italiano. El debut del jovencísimo conjunto blanquirrojo tendrá lugar a partir de las 12:30 horas de este domingo ante el cuadro che; mientras que en la sesión vespertina se enfrentará a los 'neroazzurri' a partir de las 19:30 (horario peninsular).

En la mañana del domingo, 28 de diciembre, de nuevo a las 12:30 horas cerrará esta primera liguilla ante el conjunto castellonense y, en caso de clasificarse, jugaría el duelo de cuartos de final en la tarde del mismo domingo. Las semifinales y la gran final se disputarán el lunes. Cabe recordar que los encuentros se disputan a 12 minutos por cada mitad en la Fase de Grupos y en el 'Top 8', subiendo a 15 minutos en las 'semis' y llegando a 20' en el encuentro decisivo para elegir al campeón de 2025.

La Fase de Grupos de esta nueva edición de LaLiga FC Futures la completan Real Madrid, Athletic Club, Benfica SL y Juventus FC, en el Grupo A; Atlético de Madrid, Real Betis, París Saint-Germain y UD Las Palmas; en el Grupo B; y FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting Clube de Portugal y BV Borussia de Dortmund, en el Grupo C. Además de proclamarse campeones en las navidades de 2024, el cuadro nervionense acabó subcampeón en la edición estival de hace cinco meses tras caer en la final contra los pericos.