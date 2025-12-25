Edgar Canet se mide a los grandes en el Dakar 2026: ''Es muy fácil acostumbrarse a ganar''

El piloto llega a su segundo Dakar con la ambición controlada, pero sin esconder la confianza que le ha dado un año perfecto en Rally2. El piloto de KTM, que ya sabe lo que es triunfar en el desierto, mantiene los pies en el suelo ante el salto a la categoría reina

Si algo ha definido la temporada 2025 para Edgar Canet ha sido la madurez. El Campeón del Mundo de Rally2 ha demostrado su evolución con tan solo 20 años, consiguiendo finalmente la victoria general en Marruecos. Un año espectacular para Canet a los mandos de su KTM 450 RALLY, que dominó la categoría ganando todas las pruebas excepto una: el Abu Dhabi Desert Challenge, donde sufrió una caída en la primera etapa. Ahora ya apunta con el dedo hace el Rally Dakar 2026, que comenzará en poco más de una semana, donde espera mejorar su octavo puesto logrado en la general el pasado año.

De rookie a campeón del mundo

En una reciente entrevista con AS, en la víspera de comenzar el esperado Rally Dakar, el catalán ha hablado sobre varios temas. Entre ellos ha hablado sobre el desarrollo de la temporada que la define como ''el año perfecto'' y que está ''muy, muy contento de como ha ido este año de rookie, un año de aprendizaje pero que hemos podido llevarnos la categoría''. También recuerda el momento más duro de la temporada: ''En Abu Dhabi si que tuve una caída, que me tuvo que operar de un escafoide y no pude terminar la carrera'' eso sí, después llegaron el ''Rally de Sudáfrica, Rally de Marruecos y Rally de Portugal. Me llevé las tres carreras en mi categoría y además luchando por posiciones de cabeza en la general''.

No es fácil ser campeón

Edgar Canet ha sorprendido por su efectividad en sus 'primeras veces', sobre lo que ha comentado que ''hay muchos pilotos que están entrando nuevos en la categoría de rally y ven lo difícil que es'' y confiesa que a veces que le dicen ''felicidades por el año, porque la verdad es que pensábamos que era más fácil y para nada es así''. Algo que se consigue con constancia: ''si alguien entrena dos veces al día, pues yo tengo que intentar entrenar tres''.

La costumbre de ganar

''Es muy fácil acostumbrarse a ganar y la verdad es que es más fácil de lo que se piensa. Pero bueno, yo sé que a partir de ahora van a costar mucho más las victorias y seguro que cada vez que llegue una victoria la voy a celebrar al máximo y a disfrutarla como se debe'', decía un convencido Canet que concluía la entrevista contestando a si se había marcado un plazo para ganar el Dakar: ''Eso me lo quedo para mí, pero se de que soy capaz''.