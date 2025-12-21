Mucho más que Carlos Sainz y Nani Roma: Todos los españoles del Rally Dakar 2026
El Rally Dakar 2026 está ante la vuelta de la esquina y más allá de los Carlos Sainz, Nani Roma y compañía, España va a estar muy bien representada en todas las categorías
El Rally Dakar 2026 está a las puertas de comenzar y para el motorsport será una cita de vital importancia. Para empezar porque una de las mayores leyendas de la carrera está ante una de sus últimas oportunidades de ir a por su quinta victoria, Carlos Sainz, que a los mandos de un Ford, en el segundo año del proyecto, es uno de los grandes candidatos. Pero no será el único, pues la nómina de españoles es muy amplia. Empezando por alguien que también sabe lo que es ganar la carrera, tanto en coches como en motos, Nani Roma. Además de representantes femeninas de mucho nivel de la talla de Cristina Gutiérrez o Laia Sanz.
Por otro lado, en las dos ruedas también hay opciones de este curso. Quizá la principal es el subcampeón del año pasado, Tosha Schareina, gran líder de Honda, pero sin olvidar a la gran promesa Edgar Canet, quien se estrena con la KTM pata negra. Incluso Lorenzo Santolino, quien tras un gran rendimiento el año pasado, va a tratar de repetirlo. Y luego también hay representantes en el resto de categorías, donde la bandera rojigualda puede destacar.
Los pilotos y copilotos españoles del Dakar 2026 en coches
Diego Ortega -copiloto- (Toyota)
Armand Monleón -copiloto- (Toyota)
Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno (Dacia)
Oriol Mena -copiloto- (Toyota)
Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford)
Nani Roma/Álex Haro (Ford)
Ferrán Jubany/Marc Solá (MD)
Laia Sanz (Ebro)
Isidre Esteve/Txema Villalobos (Toyota)
Jesús Calleja/Edu Blanco (Santana)
Rosa Romero -copiloto- (Mini)
Pedro Peñate/Daniel Mesa (Century)
Jordi Torras/Santi Costa (MD)
Oriol Vidal - copiloto en Stock - (Defender)
Categoría Challenger
Óscar Ral
Joan Font/Adriá Guillem
Pau Navarro/Jan Rosa (Taurus)
Categoría SSV
Pol Ros (copiloto)
Gerard Farrés/Toni Vingut
Carlos Santaolalla/Aran Sol
Domingo Román/Óscar Bravo
Joan Piferrer/Xavi Blanco
José María Cami/Cristian Cami
Los pilotos españoles del Dakar 2026 en motos
Lorenzo Santolino (Sherco)
Tosha Schareina (Honda)
Edgar Canet (KTM)
Josep Pedró (Rieju)
Rachid Al-Lal (Husqvarna)
Arnau Lledó (KTM)
Juancar Torres (Husqvarna)
Javi Vega (Kove)
Mario Garrido (KTM)
Ricardo Lastra (KTM)
Fernando Domínguez (KTM)
Borja Pérez (Husqvarna)
Iñigo Zardoya (KTM)
Carlos López (KTM)
Joan Guillén (Husqvarna)
Los españoles del Dakar 2026 en camiones
Manuel Borrero/Adrián López
Alberto Herrero/Mario Rodríguez
David López
Pol Tibau/David Nadal/Daniel Iglesias
Javier Jacoste/Gustavo Ribas/Francisco Ester
Jesús Borrero/Emilio Fiz/Alberto Fiz
Alberto Alonso/Gustavo Ibeas/Raul Arteaga
Helena Tibau/Jacqueilne Ricci/Arantxa Martí
Jordi Esteve/Quico Pardo/Jordi Pujol
Javier Herrero/Alfonso Herrero/José María Casas