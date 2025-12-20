Drama antes del Dakar: Juan Cruz Yacopini en estado grave tras un accidente

El piloto argentino Juan Cruz Yacopini, séptimo clasificado del Dakar 2025, ha sufrido un accidente al saltar de una lancha y está ingresado en estado grave

El Rally Dakar se acerca y apenas restan unas semanas para que comience en Arabia Saudí. Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah y compañía van a tratar de arrebatarle la corona a Yazeed Al-Rahji, sin embargo, la noticia esta semana no tiene que ver con ninguno de ellos, si no con el joven piloto argentino Juan Cruz Yacopini, séptimo clasificado en 2025, que este año no va a poder estar en la línea de salida debido a un duro accidente que ha sufrido en su país tras saltar de una lancha de cabeza, lo que hizo que tuviera que ser reanimado y trasladado a un hospital en estado grave.

Según la prensa argentino, el piloto de 26 años tuvo que ser reanimado por el servicio de emergencias y tras conseguir estabilizarlo fue ingresado en la Clínica Cuyo de Mendoza con pronóstico reservado. Según el parte médico posterior a su ingreso en urgencias, "el piloto mendocino sufrió un politraumatismo grave y shock medular". Dada la gravedad de las lesiones, de ahí ha sido trasladado a la Clínica de Cuyo, en Mendoza, donde se prevé una recuperación larga, de la que se darán más datos a próximamente, en la que las siguientes horas son claves.

Lo que está claro es que no estará en el Dakar y que su carrera está en serio peligro, lo que es un drama teniendo en cuenta su edad y su futuro, pues es el actual campeón del mundo de bajas y un talento que junto a su copiloto, el español Dani Oliveras, tenían mucho que decir en los próximos años.

El futuro de Toyota

A sus apenas 26 años y con un palmarés y bagaje como el que arrastra, Cruz Yacopini es una de las mayores apuestas de Toyota para el futuro. La marca ganadora del pasado año tiene en el de Mendoza a uno de sus pilotos estrellas, que este año incluso iba a aumentar su paso una vez que Lucas Moraes se ha marchado a Dacia. No forma parte de la primera escuadra, pero la dupla que hace con Dani Oliveras si que era una de las cuatro inscritas por el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa en el próximo Rally Dakar junto a las que forman Saood Wariawa y Francois Cazalet, Guy Botterill y Oriol Mena, además de João Ferreira y Filipe Palmeiro, con la última evolución del GR Hilux IMT Evo, el coche ‘pata negra’ de los japoneses.