2026, el Dakar de Cristina Gutiérrez

2026 es un año clave en el Rally Dakar, pues para los intereses españoles, además de Carlos Sainz y Nani Roma, hay otro nombre que llega en su plenitud, Cristina Gutiérrez. Tras un inicio complicado en Dacia, su primera experiencia en la categoría T1+ en el primer año del proyecto francés, el que comandan Sebastién Loeb y Nasser Al-Attiyah y donde ella en esta edición será una rival más con opciones para todo. Además de que lejos de huir, se lanza de cabeza a por todas, buscando pelear cara a cara con los grandes referentes del desierto en Arabia Saudí.

Además de las dos citadas estrellas, va a haber un nuevo nombre en Dacia, el del brasileño Lucas Moraes, un talento de alto nivel para apuntalar aún el ambicioso proyecto, en el que Cristina se ha afianzado y va a buscar dejar su impronta este 2026: “Mi reto es luchar por estar en el 'top 5' de la clasificación y conseguir un triunfo de etapa. Esta difícil porque hay 20 pilotos que pueden ganar, pero teniendo en cuenta mis resultados en Marruecos y Portugal creo que puedo aspirar a estar en el 'top 5'. Si no me viese capaz , no lo diría“.

El inicio de una marca en el Dakar siempre es complicado, pero Dacia ha aprendido de los errores de 2025 y va a presentar una apuesta mucho más completa, como ha confesado la propia Gutiérrez. Y es que el coche es más ligero, con más entradas de aire y han reforzado algunas piezas que antes daban problemas: “Es un coche más fiable y más versátil, porque va bien en casi todos los terrenos, dunas, barro y piedra. Se busca no ser el mejor en un sólo aspecto, sino estar entre los mejores en todo”.

Más preparación para el objetivo

Ahora Cristina se ha preparado a lo grande para lo que viene, ya que esta edición tendrá un recorrido mucho más pedregoso, duro, en el que todo se puede ir al traste en un segundo, No obstante, por su parte lo que ha hecho es prepararse para estar lista de cara a lo que se va a encontrar junto a su copiloto Pablo Moreno, con el que está a punto de partir hacia Arabia Saudí. Todo para tratar de que las cosas le vayan mucho mejor que el año pasado, cuando se quedó fuera a las primeras de cambio, aunque se quedó en carrera ayudando a sus compañeros.