La advertencia de Adrian Newey sobre la IA en la Fórmula 1

El ingeniero más laureado en la historia de la Fórmula 1 habla sobre el uso de la inteligencia artificial para desarrollar su trabajo

Que la inteligencia artificial ha facilitado a millones de personas tareas repetitivas del día a día no es una sorpresa. Y tampoco lo es su uso en la Fórmula 1, utilizada por todos los equipos para analizar grandes cantidades de datos, optimizar estrategias de carreras y mejorar el diseño de su monoplazas.

El que será jefe de equipo de Aston Martin, Adrian Newey, ha hablado sobre el uso de la IA en el mundo del motor, en el que los datos lo son todo. Pero eso sí, ha querido dejar claro que la tecnología no sustituirá a los grandes técnicos del Gran Circo: ''Esas herramientas nos permiten una mayor profundidad y comprensión, pero son exactamente eso, herramientas''.

Newey sigue poniendo por delante a los humanos

''Sigue siendo necesario el ser humano para tener las ideas y luego utilizar esas herramientas de la mejor manera posible. Incluso con la IA avanzando tan rápido como lo está haciendo, estamos muy lejos. Realmente depende en gran medida de las ideas humanas y esa es realmente la esencia de la Fórmula 1'', exponía el exitoso ingeniero, cuyo proyecto ilusiona a Fernando Alonso.

A sus 66 años, Adrian Newey lleva toda una vida dedicada a la F1, con más de 40 años de trayectoria. Ha pasado por equipos como Williams, McLaren o Red Bull y ahora se enfrenta a una nueva aventura con Aston Martin. Cuatro décadas en las que las cosas han cambiado bastante: ''Cuando yo empecé no había registradores de datos a bordo, ni telemetría... La aportación del piloto era absolutamente fundamental... A medida que hemos entrado en la era de los datos podemos saber mucho sobre lo que hace el coche. Pero al final, la razón por la que el coche hace eso a muy a menudo se debe al piloto''.

El trabajo de los pilotos, fundamental

''Los piloto son muy a menudo animales maravillosamente intuitivos, y siguen teniendo un papel absolutamente vital'', aclaraba Newey, destacando el rol de los pilotos. El británico ha querido señalar que incluso en los simuladores es necesario tener pilotos, contestando a una pregunta retórica: ''¿Que por qué necesitamos al piloto ahí en lugar de hacerlo como una pura simulación offline? Porque ninguno de nosotros ha conseguido crear un modelo de piloto lo suficientemente bueno''.

''El papel del piloto es tan importante como siempre lo ha sido... quizá incluso más'', señala para cerrar esta cuestión. Precisamente Aston Martin ha apostado por utilizar ''hiperescaladores'' y sistemas avanzados de IA para las simulaciones de Dinámicas de Fluidos Computacional, pudiendo explorar diseños innovadores y optimizando la aerodinámica de los coches antes de construir componentes físicos.