Los motivos del adiós de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han dicho oficialmente adiós a su colaboración tras años de éxitos, y según apunta Javier de Diego, se puede deber a problemas para llegar a un acuerdo contractual

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero; Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. Está unión es gran culpable de la gran irrupción del deporte mundial en estos primeros años de la década, la del joven murciano, que a sus apenas 22 años ya se ha consagrado con una leyenda, pero desde que era poco más que un adolescente ya peleaba por todo. Y uno de los motivos de que Alcaraz sea lo que es se debe a que en su banquillo tenía a un hombre que lo dejó todo para diseñar desde abajo la carrera de una joya que supo pulir y que ahora deja en la más absoluta cima.

Todo un antiguo número 1 del mundo que tras sus éxitos en pista iba camino de una carrera de mucho nivel en los banquillos. Sin embargo, tras pasar por Alexander Zverev, en ese momento un tenista en gran crecimiento y a punto de entrar entre el olimpo de la élite, se debatía sobre que oferta aceptar de las muchas que tenía sobre la mesa. Pero ahí dio un paso atrás, apostando por un adolescente murciano que apuntaba todas las maneras del mundo, pero a quien a base de trabajo y método, supo convertir en lo que es hoy.

Hasta ahora, que se ha roto la unión, por lo que ahora será Samu López, antiguo entrenador de Pablo Carreño y miembro de la academia de Ferrero en Villena y que en los últimos tiempos ha sido el 2º técnico del murciano, quien asuma el mando de los designios de la carrera de Carlitos. No obstante, sorprende y mucho esta ruptura, cuando aún parecía quedarles algo de gasolina para afrontar esta siguiente etapa juntos rumbo a conseguir cerrar el Grand Slam y mantener el número 1 del mundo en 2026.

Motivos ‘contractuales’

Ante un bombazo de estas características las dudas son totales, pero Javier de Diego, de RNE, ha puesto algo de luz en el asunto, anunciando que ha sido algo repentino, decidido en los últimos días, después de que Ferrero y Alcaraz hayan tenido unas diferencias contractuales irreconciliables que les han llevado a tomar la durísima decisión de separar sus caminos profesionales. Lo que está claro es que el método funcionaba y el problema no ha tenido nada que ver con la parte del trabajo, de hecho, el propio entrenador alicantino ha confesado que si por él fuera, no hubieran puesto punto y final a su colaboración.