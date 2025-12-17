Juan Carlos Ferrero: "Me hubiese gustado seguir con Carlos Alcaraz"

El valenciano y el murciano han puesto punto y final a la relación contractual que tenían ambos después de siete años trabajando juntos. El técnico deja al jugador en lo más alto del tenis mundial

Qué difícil resulta irse de un trabajo en el momento oportuno. Muy pocos profesionales lo consiguen en sus distintos gremios. Y si es en el mundo del deporte, qué complicado es ver una despedida donde todas las partes estén de acuerdo y satisfechas con lo conseguido. Pues bien, Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz lo han conseguido hacer. Al menos, hasta que uno de los dos revele cuál ha sido el motivo real de la separación contractual de ambos.

Tras siete años de relación, el murciano y el valenciano han sorprendido a propios y extraños en la jornada de este miércoles anunciando que ponen punto y final a su vinculación para el próximo año. Y tras anunciarlo en sus redes sociales el número uno del mundo, el técnico también ha utilizado las suyas para manifestarle su agradecimiento: "Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Gracias de corazón. Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor tanto a nivel profesional como personal. Gracias también a todo el equipo por facilitarme el trabajo durante todos estos años. Con vosotros he aprendido que el trabajo no son solo tareas ni resultados, sino las personas que caminan a tu lado".

Cabe recordar que Ferrero tomó las riendas de Alcaraz cuando tenía 15 años y, desde entonces, dirigió una carrera llena de éxitos, con veinticuatro títulos, seis de ellos del Grand Slam, y situado en lo alto del ránking ATP.

"Cada uno de vosotros deja una huella en mi que no olvidaré. Hemos sido un equipazo a pesar de las dificultades. Estoy seguro que seguiréis cosechando éxitos", continúa el mensaje de Ferrero, que antes de ocuparse de Carlos Alcaraz fue técnico del alemán Alexander Zverev.

Juan Carlos Ferrero se marcha así en plena cresta de la ola, ya que, además de dejar a Carlos como número uno él ha sido recientemente elegido como el mejor entrenador del año, reconocimiento que ha conseguido en dos ocasiones a lo largo de su carrera. Ferrero apostó por el murciano, al que ayudó a alcanzar el top 100 en 2021 y a ganar su primer título ATP en Umag, en 2021, y su primer Masters 1000, en Miami, en 2022.

¿Quién dirigirá la carrera de Carlos Alcaraz ahora?

Tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero, será ahora Samuel López quien dirija en solitario la carrera del número uno del mundo y será quien acompañe a Carlos en el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. Por cierto, el único 'Major' que le falta en sus vitrinas al murciano.

Precisamente el técnico alicantino, que inició su carrera como entrenador a los 23 años y se sumó el cuerpo técnico de Carlos en 2024, se estrenó con Alcaraz en el Abierto de Australia cuando Ferrero no pudo acudir debido a una artroscopia en la rodilla.

Por otro lado, ahora Álvaro Alcaraz, hermano mayor de Carlos, podría coger más protagonismo en el equipo de trabajo. Hasta la fecha, ha ejercido siempre como 'sparring'.