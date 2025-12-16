Las Next Gen ATP Finals vuelven a revolucionar el tenis con nuevas reglas

El torneo que reúne a los mejores tenistas menores de 20 años sirve de campo de pruebas de las reglas del tenis del futuro

Las Next Gen ATP Finals acogen su octava edición en Jeddah, Arabia Saudí. Este mismo miércoles tendrá lugar la primera jornada entre los grupos azul y rojo, llamando la atención que los dos españoles que participan en este han caído en el primero. Martín Landaluce y Rafa Jódar representaran a España en este torneo que anteriormente han ganado figuras como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Otra de las curiosidades del evento es que desde su estreno en 2017 es utilizada para probar algunas de las reglas que serán aplicables en un futuro cercano.

Los cambios que se vienen en el tenis

Los partidos serán al mejor de cinco sets de cuatro juegos, habiendo más novedades para esta temporada 2025. Los jugadores tendrán un máximo de tres minutos para calentar y los cambios de pelota serán cada siete juegos. También habrá un máximo de ocho segundos entre saques, que podrá controlarse gracias a un reloj que está situado en la pista. En cuanto al tiempo entre puntos, queda reducido de 25 segundos a 15 en caso de que haya menos de tres intercambios.

Hay novedades también para los espectadores, que tal y como se ha aplicado en algunos torneos del circuito, también se verá en las Next Gen ATP Finals. Los aficionados podrán moverse libremente desde el tercer juego, sin que sea ya necesario esperar a los cambios de lado para poder entrar y salir del evento. Eso sí, se prohibirá detrás de la línea de fondo, con la intención de no estorbar el saque y a los demás jugadores.

Estadísticas en tiempo real

La silla del árbitro se bajará, siendo de menor estatura que lo habitual para que la visibilidad sea mejor para los espectadores que se encuentren tras esta. Aunque quizá la novedad más esperada es la de las estadísticas de los partidos en tiempo real, datos que podrán leer tanto los protagonistas como sus entrenadores y los seguidores que así lo quieran.

La información será amplia, pudiendo ver por ejemplo el rendimiento del tenista dependiendo de la duración del peloteo. También se podrán leer los datos de la calidad de tiro del jugador, que se desglosará por servicio, devolución, derecha, revés y movimiento. La aplicación en tiempo real Match Insights está basada en inteligencia artificial, capturando y procesando datos en tiempo real procedentes de cámaras de alta velocidad y sistemas a nivel de la cancha para ofrecer información con baja latencia.