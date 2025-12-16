El Open de Australia, pendiente ya de una lesión importante para su cartel

El tenista británico Cameron Norrie ha sufrido un contratiempo en su hoja de ruta fruto de una lesión inesperada y su participación en el primer Grand Slam de 2026 también está en el aire

Menos de un mes para que arranque el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, y ya comienza a haber incógnitas respecto a su cartel. Y es que algunos han empezado tan fuerte sus respectivas temporadas que han aparecido las primeras lesiones.

Es el caso de Cameron Norrie. El que fuese verdugo de Carlos Alcaraz este año en el Masters de París (6-4, 3-6 y 4-6) ha emitido un video en sus redes sociales confirmando que ha tenido que parar su preparación para la temporada 2026. Y, por ahora, no estará en los torneos previos de la gira australiana: "Estoy practicando en Buenos Aires y desafortunadamente he sufrido una pequeña lesión y no voy a poder competir este año en el Road to Australia. Me siento muy mal, pero espero poder estar en forma y listo para el Open de Australia".

Arthur Fils podría llegar al Open de Australia

Mientras tanto, otra duda que está en el aire a día de hoy es la presencia en el Open de Australia de Arthur Fils, quien continúa recuperándose de sus dolencias en su espalda. Por ahora, todo hace indicar que forzará para llegar a esta primera gran cita. El francés ya ha comenzado con los entrenamientos después de perderse prácticamente la segunda parte de la temporada.

El nombre del tenista galo aparece en la Entry List. Y fruto de las buenas sensaciones que tiene incluso se ha inscrito ya para el ATP de Montpellier, que este año tendrá lugar del 1 al 6 de febrero.

Novak Djokovic ya tiene fecha de estreno en 2026

Otro de los que espera reivindicarse de una vez por todas en el Open de Australia es el serbio Novak Djokovic. El tenista balcánico está haciendo todo lo posible para poder darles guerra un año más a Sinner y Alcaraz.

El campeón de 24 Grand Slams quiere ponerle el broche a su carrera y está dispuesto a que sea en 2026, tras dos años de sequía en las grandes citas. Cabe recordar que en Australia levantó hasta diez coronas. Y para intentar conseguir la undécima se ha diseñado una pequeña hoja de ruta.

Así, antes de aterrizar en Melbourne, jugará el ATP de Adelaida, donde va a coincidir con el griego Stefanos Tsitsipas, nombre que también aparece inscrito en dicha lista. Un certamen en el que ambos tratarán de comenzar con buen pie para ir ganando confianza de cara al 'Major' y para el resto del curso.