El Oviedo confirma gestiones para el fichaje de Pablo García, canterano del Betis: "No hay nadie con más hambre y nos daría un salto"

Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, no sólo ha confirmado las noticias que apuntan a que el club asturiano ha solicitado la cesión del joven internacional sub 21, sino que además ha señalado al atacante del Real Betis como la mejor solución a sus evidentes problemas de pegada y de desborde

A falta de sólo 16 días para que abran las puertas del mercado invernal de fichajes, el Real Oviedo tiene en Pablo García a su principal objetivo para reforzar una plantilla totalmente carente de desborde y de gol, como se pudo comprobar en la goleada encajada este pasado domingo ante el Sevilla FC (4-0), en un choque que le costó el puesto a Luis Carrión, sólo ocho partidos después de sustituir al también destituido Veljko Paunovic. El cuadro carbayón es penúltimo con sólo 10 puntos de 48 y, lo que es peor, sólo ha sido capaz de marcar en cuatro de las 16 jornadas disputadas hasta la fecha. Es más, el duelo liguero ante los nervionenses fue el quinto seguido sin ver portería y todo ese conjunto de cosas les hace insistir por el canterano del Real Betis.

La noticia fue adelantada la semana pasada por el periódico El Comercio y pudo ser confirmada por ESTADIO Deportivo con fuentes directas que aseguraban que por la mente de Pablo García no pasa en buscar una salida justo en estos momentos en los que empieza a asomar la cabeza en el primer equipo con asiduidad. Ni siquiera le convence la promesa del Oviedo de convertirle en titular indiscutible -buscan una salida para el extremo Haissem Hassan y un relevo para el ariete Salomón Rondón-, pues los asturianos ya ni siquiera están en la Copa del Rey mientras que el Betis lucha en tres competiciones y además, acaba de perder para un mes a Ez Abde y Cédric Bakambu por la Copa de África.

Agustín Lleida, director general del Oviedo: "No hay nadie con más hambre que Pablo García"

Sin embargo, el Oviedo no se rinde y va a seguir luchando por hacerse con los servicios del internacional sub 21 como cedido hasta final de esta 25/26. Así lo confirmó el director general, Agustín Lleida, quien atendió a las cámaras de DAZN LaLiga TV desde el césped del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, apenas unos minutos antes de que arrancase el encuentro contra el Sevilla FC. Además de expresar su "total confianza" en un Luis Carrión que fue despedido justo después del choque, el dirigente azulón confirmó que están trabajando para que haya múltiples movimientos en la ventana de enero y que el bético Pablo García es el tipo de jugador que más les interesa en ese momento.

"Buscamos jugadores con hambre y no hay jugadores con más hambre que Pablo (García) en este momento. Tiene muchas condiciones. Si nosotros pudiéramos acceder a él, sería un jugador muy interesante para el equipo", asentía con rotundidad Agustín Lleida al ser preguntado por esas informaciones que apuntaban a que había solicitado la cesión del delantero de Alcosa. "Por supuesto que vamos a acudir al mercado de invierno. Habrá al menos tres o cuatro salidas y dos o tres llegadas. No es un mercado fácil para nosotros por la posición en la que estamos, por el límite salarial que tenemos... Pero estamos buscando ese perfil de jugador con hambre que pueda venir a dar un salto o darnos un empuje de ánimo en esta segunda vuelta. Ojalá ese empuje empiece hoy".