Alineaciones Rayo Vallecano - Betis: Alineación posible de Rayo Vallecano y Betis en el partido de LaLiga EA Sports

Pellegrini afronta el choque contra el Rayo con un total de seis bajas e introducirá cambios en el once, mientras que Iñigo Pérez no dispone de una pieza clave como Unai López

Después del triunfo ante el Dinamo Zagreb, que supuso el pasaporte para la siguiente ronda en la Europa League, el Betis rinde visita al Rayo Vallecano la noche de este lunes con la victoria como objetivo para advertir que se mantiene firme en la carrera europea y no ha disminuido su velocidad de crucero.

Para ello, Manuel Pellegrini ha confeccionado una lista de 20 efectivos para el desplazamiento a la capital de España y debe sobreponerse a una importante cifra de bajas, pues no dispone de un total de seis futbolistas.

Pellegrini pierde a Bellerín, Isco, Junior, Abde, Amrabat y Bakambu

De esa manera, Héctor Bellerín no ha pasado a última prueba pese a personarse ayer con el grupo y no ha llegado a tiempo finalmente para este encuentro, mientras que Isco Alarcón y Junior Firpo continúan con sus procesos de recuperación.

Además, tampoco cuenta con piezas clave como Amrabat y Abde, ni tampoco con Bakambu, al unirse los tres a las selecciones de Nigeria y Congo, respectivamente, para la disputa de la Copa África. En el capítulo de buenas noticias, recupera a Ricardo Rodríguez, sancionado en el choque europeo.

Pellegrini introducirá varios cambios en el once

Así las cosas, con estas bajas y la vuelta del suizo, se esperan varios cambios en el once de Pellegrini con respecto a Zagreb, y el primero sería en la portería, pues la titularidad de Valles en Europa hace pensar que Pau López recuperará su puesto liguero una vez dejadas atrás sus molestias.

En la banda derecha, Aitor Ruibal partiría con ventaja al salir de inicio en Croacia Ángel Ortiz, mientras que en la izquierda repetiría Valentín Gómez y el eje de la zaga lo formarán Natan y Bartra. Por delante, Marc Roca tiene su puesto prácticamente asegurado con Fornals a su lado, por lo que la media punta correspondería a Lo Celso, un vez que partió en el banquillo en la cita continental.

Arriba, caben pocas dudas, pues los costados los ocuparán Antony y Riquelme tras su gran actuación en Croacia, y Cucho Hernández, única opción disponible tras la marcha de Bakambu, ejercerá de punta de lanza.

Baja importante en el Rayo Vallecano

Por parte del Rayo, Íñigo Pérez se ve obligado a prescindir para este partido de un futbolista importante como el centrocampista Unai López, por sanción, si bien recupera al mediocentro Pathé Ciss, con permiso de la selección de Senegal para incorporarse más tarde a la concentración. Luz verde que Marruecos le negó al Betis por Abde y Amrabat.

Posibles onces:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Gumbau o Ciss; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello.

Real Betis: Pau López, Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.