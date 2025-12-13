Significativo mensaje interno del club a Almeyda sobre su futuro en el Sevilla

La alta cúpula sevillista, con Del Nido Carrasco a la cabeza, se posiciona justo antes de la 'final' contra el Oviedo y transmite internamente su planteamiento con el técnico argentino y la confianza en su trabajo

Matías Almeyda atraviesa, posiblemente, por su peor momento como técnico del Sevilla, con una sola victoria en los últimos siete partidos y un saldo de cuatro puntos de 21 posibles, por lo que este domingo afronta una final anticipada contra el Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Una final a nivel clasificatorio, pues recibe al penúltimo, y no ganar supondría un golpe moral y deportivo notable antes de visitar al Real Madrid en el último partido del año, pero en ningún caso a nivel personal. Y es que, a día de hoy, independientemente de lo que ocurra contra los asturianos este domingo a partir de las 14:00 horas, el club no se plantea en ningún momento su destitución al frente del banquillo nervionense, más bien al contrario.

El club descarta completamente medidas drásticas y transmite que la confianza en Almeyda está al 500%

De este modo, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, la planta noble ha transmitido por vía interna un mensaje de plena fe en su trabajo, encabezado por el presidente, José María del Nido Carrasco, uno de los grandes valedores del argentino, con el que existe una relación muy fluida.

En este sentido, en dicho mensaje se insiste en la satisfacción por la labor realizada hasta ahora por el técnico más allá de que los resultados no terminen de sonreír. Y es que desde la alta cúpula se transmite que la confianza en el míster es del 500% y que a Almeyda hay que exigirle en función del coste real de la plantilla, a la altura de Mallorca y Osasuna, y de los mimbres de los que dispone después de haber invertido solo 250.000 euros en verano y vendido a piezas claves como Badé y Lukébakio.

La alta cúpula quiere que Almeyda cumple su contrato íntegro

Así las cosas, desde el club se filtra que solo piensan en la continuidad de Almeyda y en que cumpla los tres años de contrato que firmó y poder renovarle, conscientes de que cuando se le dote de una plantilla en condiciones ganará muchos más partidos, pues lo consideran un ganador a tenor de su trayectoria en los banquillos. Por ello, entienden la necesidad de ser realistas y valorar en su justa medida el trabajo del preparador argentino, que, a criterio de la planta noble, está maximizando los recursos y devuelto la unión al vestuario.

Un convencimiento que han comunicado al entrenador para respaldarlo en plena crisis de resultados y dejarle claro que su puesto no corre ningún peligro a día de hoy, aunque, obviamente, por pura lógica, este supuesto cheque en blanco no será eterno si la situación no remonta a medio plazo.

