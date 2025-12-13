Luis Carrión, técnico del Oviedo, lamenta dos bajas de última hora para visitar al Sevilla: "Es un equipo que me gusta"

El técnico del cuadro asturiano ha viajado con 22 futbolistas a la capital andaluza y cuenta con seis ausencias -cuatro por motivos físicos más dos por sanción- para el choque de la jornada 16 de LaLiga ante el conjunto de Matías Almeyda

El técnico del Real Oviedo, Luis Carrión, ha pasado por la sala de prensa del Carlos Tartiere justo antes del último entrenamiento del conjunto carbayón antes de emprender el viaje hasta la capital andaluza, donde en la sobremesa de este domingo visitará al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para este encuentro, de la jornada 16 de LaLiga EA Sports, el entrenador ha dado una lista de 22 convocados de la que se han caído a última hora Ovie Ejaria y Luka Ilic, quienes eran dos de las principales alternativas para suplir a Santi Cazorla, que está sancionado tras ser expulsado contra el Villarreal CF, al igual que Federico Viñas. Asimismo, no cuenta con los también convalecientes Brandon Domingues y Álvaro Lemos; pero recupera a Javi López después de tres semanas en el dique seco.

Las bajas del Real Oviedo para visitar al Sevilla FC

Carrión comenzó su rueda de prensa explicando que el equipo llegaba con algunas dudas en cuanto al estado físico de varios futbolistas, cuya disponibilidad "depende del entrenamiento de hoy". "No ponemos excusas, tomaremos la decisión final cuando acabe la sesión", añadió el entrenador del Oviedo, que finalmente sólo recuperó a Javi López, sumando cuatro ausencias por lesión y dos por sanción que le obligan a viajar con sólo 22 efectivos.

Elogios al Sevilla FC, un equipo que juega mejor de lo que dicen sus resultados

Sobre el próximo rival, el Sevilla, Carrión valoró positivamente el trabajo de Matías Almeyda a pesar de que estén decimoterceros, con 17 puntos. "Es un equipo que me gusta, con variaciones tácticas y distintos sistemas. Aunque no viene de una gran racha, el partido que hicieron contra el Valencia CF fue muy bueno. Sabemos que tiene cosas que explotar y vamos a intentar aprovecharlas para conseguir los tres puntos".

Carrión ve margen de mejora en un Oviedo que encadena nueve encuentros sin ganar

El Oviedo es penúltimo con 10 puntos y, además la eliminación copera ante el Ourense, encadena ocho jornadas ligueras sin conocer el triunfo con un saldo de cuatro derrotas y cuatro empates; el último, un 0-0 como local ante el RCD Mallorca el pasado viernes 5 de diciembre: "No fue el resultado que queríamos, ni en éste último ni en los otros partidos anteriores. Hacemos muchas cosas bien, pero no acabamos de ganar, y eso es lo que necesitamos, una victoria. Debemos mantener lo que estamos haciendo bien y mejorar lo que no, porque ahí está la clave para sumar los tres puntos en Sevilla".

"El equipo trabaja muchísimo durante la semana, genera situaciones de gol, llega al área rival y no concede demasiado. El de este domingo será otro partido exigente y estamos preparados para afrontarlo", ha analizado en la previa del duelo en el Sánchez-Pizjuán. "Siempre hay margen de mejora y este equipo lo tiene. En lo anímico, también; aunque es complicado cuando estás en la parte baja de la tabla. Aun así, el otro día el equipo presionó alto, llegó al área con gente y tuvo claro cómo quería jugar. Eso indica que el camino está definido", ha añadido.

Niega que el Oviedo sufra de falta de gol, aunque admite los serios efectos de la sequía

"Muchas veces se dice que al equipo le falta gol, pero yo creo que el equipo tiene gol. Lo que nos falta es tomar mejores decisiones. Salimos bien desde atrás, pero a veces centramos demasiado o llegamos al área sin ventaja, y eso facilita la defensa rival", ha indicado Carrión, reconociendo que deben mejorar su puntería. "No necesitamos modelos para creer en lo que podemos hacer. Hemos visto situaciones más difíciles que esta y equipos que han salido adelante. El equipo quiere salir de ahí: genera ocasiones, es más sólido en defensa y presiona hasta el final. Lo que falta es un resultado que lo cambie todo, y encontrar ese resultado depende de nosotros", ha concluido.