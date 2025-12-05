Oviedo 0-0 Mallorca: el peligro sigue acechando a ambos

Dos equipos en una posición delicada se veían hoy las caras en el Carlos Tartiere. Se trataban del Oviedo y el Mallorca. Los asturianos dominaron la primera mitad sin el premio del gol y en la segunda también ofrecieron una buena cara aunque con menos ocasiones. Las expulsiones en el descuento de Cazorla y Viñas hizo peligrar el resultado que finalmente fue de empate a cero

Oviedo y Mallorca se enfrentaban en una posición delicada en la tabla y este partido era un punto de inflexión para los de Luis Carrión que necesitaban ganar cuanto antes. A pesar de que el Oviedo estuvo más cerca de conseguir la victoria y dio una gran imagen pero no fue suficiente, de hecho se puede mostrar agradecido con el empate ya que finalizó el partido con 9 tras las expulsiones de Fede Viñas y Santi Cazorla. Lo positivo es que el equipo ha mostrado una buena cara, superior a la de su rival.

El Oviedo gozó de más ocasiones

El partido comenzó con ambos equipos mostrando una actuación discreta y con unos minutos en los que se vio un disparo de Darder como primer acercamiento pero si que es cierto que con el paso de los minutos, el Oviedo se fue metiendo poco a poco en el partido pero sin crear un severo peligro en la portería defendida por Bergstrom. Estas sensaciones fueron a más y los disparos de Viñas y Colombatto creaban un serio peligro, en el otro lado aguardaba el Mallorca que solo podía defenderse.

A pesar de que el dominio absoluto eran de los locales, Virgili sorprendía con un gran disparo que obligó a Aarón a intervenir sin embargo, esto fue un espejismo para el Mallorca ya que la iniciativa la llevaban los de Luis Carrión aunque con el paso de los minutos, esta se fue diluyendo pero a falta de pocos minutos volvió a recaer para el lado carbayón pero de nuevo relució el problema del equipo, la falta de gol a pesar de contar con ocasiones. La primera mitad concluyó con una buena primera mitad para los de Carrión en la que también hay que destacar la actuación de Aarón que le estaba amargando la primera mitad a Virgili sobre todo.

La segunda mitad emoción en el final

La segunda mitad comenzó con un ritmo similar al de la primera mitad solo que más igualado. Los primeros minutos eran de tanteo en una situación de incertidumbre que se vio eclipsada por un inicio de primera mitad con ocasiones. En esta, la realidad era muy diferente y las ocasiones estaban brillando por su ausencia, hubo que esperar casi 20 minutos para ver un buen cabezazo de Raillo. La cosa parecía animarse un poco en torno al 70 del encuentro y jugadores como Darder o Hassan probaban sus disparos a la vez que la afición del Tartiere se animaba.

Los minutos finales fueron favor de un Oviedo que emulaba su actuación de la primera mitad con llegadas y disparos desde fuera del área, quizás fueran los cambios los que le cambiaron la cara al partido. Esto se frenó con las expulsiones de Viñas y Cazorla por lo que el equipo terminó el partido con nueve y le toco resistir la minioleada del los isleños.