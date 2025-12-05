Real Oviedo - Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de LaLiga

El cuadro carbayón necesita una victoria para salir de la zona roja de la tabla enfrente un Mallorca que también quiere subir en la clasificación

El partido que abre la jornada 15 de LaLiga es el Real Oviedo ante el Mallorca en el estadio Carlos Tartiere.

El equipo dirigido por Luis Carrión llega muy tocado: es colista, con apenas 9 puntos, y viene de caer ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los ovetenses ofrecieron muy poco y se fueron al descanso con un 2-0 que ya no pudieron levantar. Su rendimiento en casa es un problema grave: en el Carlos Tartiere solo han sumado 5 de los 21 puntos disputados.

Si quieren seguir en Primera, deberán mejorar radicalmente su fiabilidad como locales. Además, el equipo acumula una racha preocupante: no gana desde el 30 de septiembre, cuando superó al Valencia.

Enfrente estará un Mallorca también necesitado, aunque en una situación menos crítica. El cuadro bermellón es decimosexto, dos puestos por encima del descenso, con 13 puntos. Llega tras empatar ante Osasuna en un encuentro que tenía prácticamente ganado, pero que se le escapó en los últimos diez minutos (2-2).

A domicilio, los de Jagoba Arrasate sufren muchísimo: solo han sumado tres puntos en sus últimas siete salidas. Su irregularidad es evidente -una victoria, dos empates y dos derrotas en las cinco últimas jornadas- y no terminan de consolidar una línea fiable de resultados.

Aun así, la estadística juega a su favor: en los duelos históricos entre ambos, el Mallorca suma 21 victorias, 17 empates y 9 derrotas, un balance que lo sitúa como favorito según los números.

Real Oviedo - RCD Mallorca: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

El partido entre el Real Oviedo y el Mallorca, tendrá lugar este viernes 5 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Real Oviedo - RCD Mallorca: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar (302).

Oviedo No Iniciado - Mallorca

Real Oviedo - RCD Mallorca: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este viernes entre el Real Oviedo y el Mallorca, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoquinta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Luis Carrión, de Jagoba Arrasate y del resto de protagonistas.