La posible vuelta a casa de William Carvalho

Se marchó del Real Betis emocionado, tras varios amagos en las ventanas anteriores de los que terminó por arrepentirse. Pero ya no era indiscutible para un Manuel Pellegrini que siempre lo defendió, acuñando la frase de que su equipo verdiblanco "siempre es mejor con William Carvalho que sin William Carvalho". Pero una grave lesión del tendón de Aquiles a principios del pasado curso fue la puntilla para el luso-angoleño, que sopesó retirarse en Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, aunque aceptó una oferta del Pachuca mexicano que está a punto de interrumpirse. En agosto pasado, la 'Tartaruga' firmaba por un año y otro opcional con los 'Tuzos', aunque la aventura no está saliendo como esperaba.

Desde Hidalgo refieren que el mediocentro está buscando rescindir en enero para probar suerte en otras latitudes. Hasta la fecha, el canterano del Sporting CP apenas ha disputado 276 minutos, repartidos en nueve encuentros oficiales (siete del Apertura MX y dos de la liguilla), sólo tres como titular. No ha terminado de adaptarse al club ni al país, por lo que, camino de los 34 años, William Carvalho prefiere no perder tiempo. Sin embargo, podría reabrirse para él una puerta inesperada, sin tener que desembarcar en una liga exótica. Y es que el dueño del Pachuca lo es también de la mayoría accionarial del Real Oviedo, por lo que se habla allí de una propuesta para retornar a España y de medirse con su ex equipo.

Los trasvases del Grupo Pachuca: desde Alonso Aceves a Salomón Rondón

Aunque la RFEF trata de frenar en España la multipropiedad con sus cambios en el reglamento y la UEFA lucha contra ella sancionando a los grandes grupos que pretenden tener a dos de sus filiales compitiendo en el mismo torneo, se trata de una práctica bastante común en México, donde, al menos, Jesús Martínez y su hijo homónimo tratan de mantener las formas, creando Grupo Orlegi para diferenciar quién manda en Club León y quién en el Pachuca, aunque el dinero sale del mismo lado. De los dos históricos del fútbol azteca han llegado, desde la compra del 51% del Real Oviedo en el verano de 2022, un total de a jugadores, empezando por el lateral zurdo Alonso Aceves y terminando, por ahora, por el delantero Salomón Rondón. Entre medias, desembarco masivo en la 23/24 (Santiago Colombatto, Jaime Seoane, Paulino de la Fuente, Romario Ibarra, Borja Sánchez y Santiago Homenchenko. El penúltimo, Fede Viñas.