Pellegrini rectifica con la enfermería del Betis para las tres últimas citas de 2025: Héctor Bellerín, Isco Alarcón, Junior Firpo...

El técnico verdiblanco ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para analizar las posibles bajas de su equipo en una semana con tres encuentros: visitará al Rayo Vallecano, el lunes 15, y al Real Murcia, el jueves 18, para acabar 2025 recibiendo al Getafe CF

El Real Betis se ha ejercitado este sábado con buenas noticias para Manuel Pellegrini, dentro de las numerosas bajas que tiene para visitar al Rayo Vallecano en la noche del próximo lunes, en el partido que cerrará la jornada 16 en LaLiga EA Sports. En la penúltima sesión antes de viajar a tierras madrileñas, el plantel verdiblaco ha celebrado el regreso a los entrenamientos de Héctor Bellerín y de Junior Firpo, aunque el lateral zurdo hispano-dominicano se ha retirado al gimnasio después de la charla técnica con la que ha dado comienzo el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Al término del mismo, el chileno ha pasado por sala de prensa para analizar la previa y ha asegurado que el catalán intentará llegar para la cita del lunes y, si no lo consigue, ya estará disponible para el choque del próximo jueves ante el Real Murcia en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey y para el último duelo liguero de 2025, el domingo 21-D en La Cartuja frente al Getafe CF.

Pellegrini confirma que Bellerín ha recortazo plazos en su recuperación

En la sesión de este sábado ha habido collejas para Héctor Bellerín, ya recuperado; para Pau López, que este 13 de diciembre celebra su 31 cumpleaños, y para Aitor Ruibal, quien el pasado jueves en Zagreb superó los 40 encuentros de Joaquín Sánchez y se ha convertido en el futbolista que más partidos europeos suma en toda la historia del Betis.

Para Vallecas, Pellegrini no podrá contar aún con Junior Firpo, ni tampoco dispone de los también lesionados Isco Alarcón y Sofyan Amrabat. Este último no habría jugado de ningún modo, ya que este lunes concluye el plazo mínimo dado por la FIFA para que se incoporen los jugadores que disputarán la Copa de África (del 21 de diciembre al 18 de enero). Por el mismo motivo, tampoco estarán ante el Rayo el congoleño Cédric Bakambu ni el marroquí Ez Abde, lo que ha llevado al chileno a repasar las opciones para suplir al '10' en estos siete partidos que podría perderse.

La enfermería del Betis para los últimos partidos de 2025: Héctor Bellerín sí; Isco Alarcón, no

"Bueno, en cuanto a las novedades, Héctor Bellerín ha tenido una buena recuperación, así que vamos a ver si mañana alcanza a estar en la lista de citados. Vamos a hablar con el cuerpo médico, pero si no llega, seguramente estará para el día jueves (en Copa del Rey). El no va a estar todavía es Isco, porque aún le falta un poco en su proceso de recuperación", ha explicado Pellegrini tras ser preguntado por su predicción de la semana pasada, cuando auguró que no dispondría hasta 2026 del catalán y el malagueño, así como tampoco con Junior Firpo, que también mejora a buen ritmo.

El técnico del Real Betis elogia la buena trayectoria del Rayo Vallecano

"El Rayo Vallecano es un equipo que está jugando en Europa, que viene desarrollando un fútbol bastante ofensivo y que cuenta con muy buenos jugadores; así que va a ser un rival muy complicado, más aún jugando en su campo, que ya de por sí siempre es un campo muy complicado por las dimensiones reducidas. El Rayo es rival muy difícil de superar y tendremos que hacer un muy buen partido para poder ganar allí e intentar seguir en los puestos de arriba", ha analizado Pellegrini sobre el oponente del Betis en esta jornada 16 en LaLiga EA Sports.