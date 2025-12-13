Alineaciones Getafe - Espanyol: Alineación probable de Getafe y Espanyol en la jornada 16 de LaLiga

El Espanyol quiere afianzarse en la quinta plaza ante un Getafe que llega con la ambición de seguir escalando posiciones y acercarse a los puestos europeos

El partido que cierra la jornada sabatina enfrenta al Getafe y al Espanyol en el estadio El Coliseum.

El equipo de Bordalás ocupa la octava posición con 20 puntos y llega tras un balance mixto en sus últimos encuentros: derrota ante el Villarreal y victoria frente al Elche.

El conjunto catalán, por su parte, es quinto en la tabla con 27 puntos y llega en racha, tras encadenar tres victorias consecutivas ante Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Sevilla.

Esta temporada, ambos equipos han experimentado una notable transformación respecto al año pasado. Mientras entonces luchaban por la salvación hasta el final, ahora presentan un rendimiento muy distinto: el Getafe persigue Europa y el Espanyol se afianza en la zona alta de la tabla.

Bajas de Getafe CF - RCD Espanyol

El Getafe llega con la baja de larga duración de Davinchi, quien sufrió en octubre una rotura del menisco de la rodilla izquierda y se espera que esté fuera entre tres y cinco meses. Además, Luis Milla no podrá jugar debido a la expulsión con roja directa que recibió en el último partido.

Por su parte, el Espanyol cuenta con varias ausencias. Javi Puado, delantero clave en el esquema de Manolo González, sigue de baja por un esguince de rodilla y acumula más de 65 días fuera de los terrenos de juego, aunque ya se encuentra en la fase final de su recuperación. Ramón Terrats no podrá jugar hasta mediados de enero por una lesión en el bíceps femoral, mientras que Tyrhys Dolan se pierde el partido por acumulación de amarillas tras el encuentro anterior.

Bordalás busca mantener al Getafe fuerte en El Coliseum

El técnico del Getafe realizará dos cambios respecto al último partido frente al Villarreal, uno por decisión técnica y otro obligado por sanción. En portería, David Soria sigue siendo titular indiscutible y poco a poco recupera su mejor nivel. La defensa estará formada por Domingos Duarte, Djené y Juan Iglesias, mientras que los laterales serán Diego Rico y Kiko Femenía, con el regreso de Rico tras ser suplente en el encuentro anterior.

En el centro del campo, Arambarri y Mario Martín asumirán la responsabilidad de contener el juego rival. La ausencia de Luis Milla por sanción será cubierta por Javi Muñoz, quien aportará equilibrio y salida de balón. En la delantera, el goleador del equipo, Borja Mayoral, estará acompañado por Adrián Liso para buscar los goles que permitan sumar tres puntos en casa.

Manolo González introduce un cambio obligatorio

El Espanyol saldrá al césped de El Coliseum con los hombres de confianza de Manolo González, con la novedad de Kike García en el once titular, quien ocupará el lugar de Tyrhys Dolan sancionado.

En portería estará Marko Dmitrovic, que sigue firmando una gran campaña y donde la sombra de Joan García apenas se nota. La defensa la formarán Carlos Romero, Calero, Cabrera y El Hilali, la misma línea que jugó en el último partido frente al Rayo Vallecano.

En el doble pivote estará Urko González, acompañado por Pol Lozano como escudero. Las bandas estarán ocupadas por Pere Milla y Edu Expósito, encargados de generar juego y desequilibrio. En la delantera, Roberto Fernández y Kike García serán los encargados de poner goles, con el veterano mostrando su olfato goleador cada vez que salta al campo con la elástica blanquiazul.

Onces probables del partido Getafe CF - RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga

Getafe CF: David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené, Diego Rico; Mauro Arambarri, Mario Martín, Javi Muñoz; Borja Mayoral y Adrián Liso.

RCD Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Urko González de Zárate, Pol Lozano, Pere Milla; Kike García y Roberto Fernández.