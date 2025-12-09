Urko González de Zárate lanza un recado a la Real Sociedad: "Con confianza te atreves más"

El centrocampista, traspasado el pasado verano al Espanyol, cree que salir del conjunto donostiarra fue "la mejor decisión" que pudo tomar, puesto que "no jugaba mucho" y ahora se siente importante en el conjunto perico, que es lo que buscaba

Uno de los grandes pilares de la Real Sociedad está en su cantera. Pero el pasado verano fueron varios los jugadores formados en Zubieta que hicieron las maletas por la falta de oportunidades. Entre ellos sobresale Urko González de Zárate, que se está convirtiendo en una pieza importante en el equipo revelación de LaLiga, un Espanyol que se encuentra en puestos europeos. Ya la pasada campaña, en el mercado invernal, se marchó cedido al conjunto perico, que apostó fuerte para quedárselo en propiedad mediante un traspaso cifrado en 5 millones de euros.

Sergio Francisco le abrió las puertas

Entre medias, el mediocentro vitoriano regresó a la disciplina txuru urdin y completó la pretemporada a las órdenes de Sergio Francisco. Incluso tuvo minutos en la primera jornadas ante el Valencia. Pero la elevada competencia y en especial la irrupción de Gorrotxategi le convencieron de que lo mejor era buscar otro destino donde sentirse importante. Y en Cornellá lo ha encontrado.

"En la Real no jugaba mucho y todos queremos jugar. Venir al Espanyol fue la mejor decisión que pude tomar. La verdad es que estoy muy contento de formar parte del Espanyol y haber tomado esta decisión", ha asegurado el pivote de 24 años en una entrevista concedida a Gazteiz Hoy, donde ha reconocido que en el club catalán le han dado la confianza que no sintió por momentos en la Real Sociedad. No en vano, en poco tiempo ya suma el doble de encuentros con el cuadro cuadro barcelonés (32) que con los donostiarras (16).

"Cuando un jugador tiene confianza se atreve a hacer más cosas. Evidentemente, jugar te hace progresar y ganar experiencia. Aquí apretamos mucho, tenemos que ir a todos los balones con intensidad, y cuando tienes confianza te sale todo más fácil", afirmó el centrocampista, que valora al técnico, Manolo González, como una figura importante en su progresión: "Es muy buen entrenador, sabe mucho de fútbol y es muy pasional. Es muy cercano y te dice las cosas como son, y eso un jugador lo valora".

Elogios a Barrenetxea

Echando la vista atrás, no obstante, Urko no olvida lo que supuso debutar en primera división como txuri urdin. Fue en el año 2020, en plena pandemia, en un duelo ante el Real Madrid con las gradas de Anoeta vacías. "Estaba nervioso, pero muy contento. Fueron pocos minutos, pero me supieron a gloria", apuntó rememorando también cuáles fueron los jugadores que más llamaron su atención en esa época: "En la cantera, el que más me sorprendió fue Barrenetxea. De los profesionales, David Silva y Mikel Merino son los que más me impactaron".

¿Se han equivocado con Pacheco?

Junto a él, en verano también abandonó la Real Sociedad otro canterano como Pacheco, en su caso como cedido a un Deportivo Alavés en en el que el propio Urko se formó ante de desembarcar en Zubieta. "Con Pacheco tengo una relación muy buena desde que entré en la Real. Con Guevara también me llevo bien; cuando subía al primer equipo me ayudaba mucho porque era de Vitoria y jugaba en mi posición. Los tres, Pacheco, Guevara y Guridi, son compañeros y jugadores muy top", afirmó el hoy mediocentro perico sobre los tres ex realistas del cuadro babazorro.

En el caso del central, no son pocos los que piensan que el club donostiarra se equivocó al dejarlo salir, insistiendo su ex compañero en lanzarle elogios. "Yo con Pacheco llevo toda mi vida futbolística desde que estoy en la Real y no es casualidad que lo esté haciendo así de bien. La verdad que a mí me parece un central muy top, es bueno tanto en defensa, como con los pies, lo tiene todo", sentenció.